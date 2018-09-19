Михаил Лабковский — о том, как не разорваться между работой и семьей. И не начать себя ненавидеть
Можно ли одновременно быть хорошим родителем, чутким партнером и успешным специалистом? Самый медийный психолог России Михаил Лабковский уверен, что это реально, и рассказал несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы успеть все и не потерять себя.
Как не разрываться между работой и семьей
Если вы хотите, чтобы вас не рвало на части между детьми и работой, карьерой, любовью, у вас не должно быть противоречий с самим собой. Все, что есть в вашей жизни, вас должно устраивать, а для этого вы должны жить так, чтобы на работе у вас не было мыслей о доме и наоборот. Одно из проявлений невроза – конфликт между противоположными желаниями. Чтобы нормально жить, не нужно воспринимать жизнь как возможность побольше заработать, выучить, купить. Все время куда-то нестись заставляет тревога.
Можно ли совмещать семью и карьеру
Однажды у меня на приеме была женщина лет 40, она долго не могла забеременеть, лечилась – и на свою голову вылечилась, родила. Пришла, когда ребенку было три месяца, и говорит: «Не люблю его, я его заложница. Я строила карьеру всю жизнь и сейчас хочу». Я посоветовал ей выйти на работу: если она хоть когда-нибудь соскучится по ребенку, у него будет шанс на мать. Может быть, сначала она скучала по нему пять минут, потом – десять, потом – полчаса, а в итоге у нее сформировалась потребность в материнстве. Если же оставаться дома через силу, нелюбовь к ребенку перерастет в ненависть: она будет его кормить, одевать, но не любить, а потому матери у него все равно не будет, как бы она ни старалась.
В России есть установка: либо сидишь дома с детьми, либо работаешь и не имеешь никакой личной жизни. Но во многих странах все не так: например, я видел пару в Тель-Авиве, жена сидела в кафе, курила сигареты и пила кофе, а муж играл на пляже с пятью детьми – и так восемь часов. Потому что папаша работал пять дней и хочет провести время с ними, а мать всю неделю посвятила семье, и ей необходим отдых. Это пример того, как можно работать, любить и не разрываться.
Сколько времени нужно проводить с семьей
Четких правил нет, наша цель – не разрываться. Я уверен, что вы должны общаться с семьей, когда вы этого хотите. Гармоничная история: вы проводите столько времени с ребенком, сколько вам нужно, и работаете столько, сколько хотите. Что обычно делают родители: они начинают покупать чаду больше игрушек, дорогие вещи, а ему на самом деле нужно время и внимание. Подарки становятся бессмысленными и бесполезными, когда их много.
У людей в России развито чувство вины: если они отдыхают, то считают себя плохими, а если занимаются детьми – хорошими. Но на самом деле ваше отношение к себе не зависит от того, как вы проводите время. Чувство вины – это низкая самооценка. Вы можете уделять внимание ребенку, ориентируясь на свои потребности. Он чувствует ваши эмоции, поэтому лучше, если вы будете играть с ним раз в месяц, но вовлекаясь на 300%, чем каждый день, но с раздражением. Если считаться со своими желаниями, отношения будут меняться, и ребенок не почувствует себя обделенным.
Помните: чем больше вы вкладываетесь, тем больше привязываетесь. Единственная проблема – может сложиться так, что вы будете раньше уходить с работы и чувствовать пренебрежение к ребенку из-за того, что он вас отвлекает от важных дел. Не противопоставляйте семью и карьеру. Лучше берите детей с собой, за границей распространена такая практика.
Почему отношения бывают нездоровыми
Любовь – это воспроизведение переживаний по отношению к родителям. Представим себе здоровую семью: родители любят ребенка, он отвечает им взаимностью. Этот человек вырастает и любит людей, которые могут сделать его счастливым. Другая ситуация: родители неадекватные холодные люди, требовательные, человек не понимает, любят его или нет. Он вырастает и хочет испытать те же чувства, что и в пять лет, и находит для этого партнеров, в которых не уверен. Третья ситуация: ребенок воспитывается то у бабки, то у соседки, то в интернате, то на пятидневке. Он вырастает и находит людей, с которыми он чувствует себя брошенным, потому что только в такой ситуации он может испытывать чувства.
Помните, как сказал Булгаков: «Осетрина бывает только первой свежести». Так и любовь бывает только здоровая, остальное – любовь плюс психологическая проблема, а это уже надо лечить.
Например, дети, которым не хватало родителей, зациклены на отношениях. Без них жизнь, по их мнению, ужасна, поэтому они будут цепляться за любого партнера.
Что делать, если один из партнеров хочет развиваться, а другой – нет
Есть поговорка: или бери, какой есть, или не трогай руками. Зачем заводить отношения с человеком, который не нравится? Взрослые не меняются. Это проблема многих женщин: выбирать «плохих» мужиков и пытаться их перевоспитать. Но зачем ему стараться, если есть Маша, которая примет его без работы, путешествий и саморазвития? Есть ситуации, когда мужчина хочет измениться и делает это, но это его личное дело. А у многих женщин есть нерастраченный материнский инстинкт. И вот во что выливается его избыток: они находят партнера и начинают исправлять. Во-первых, это тупиковый путь, во-вторых, негуманно по отношению к живому человеку. Оставьте парня в покое, найдите другого.
Почему некоторые матери проявляют гиперопеку
Дело в тревоге, у человека есть потребность на чем-нибудь заморочиться. Я считаю, что в шесть лет уже нужно давать детям карманные деньги, у них должно быть больше самостоятельности. Если вы чувствуете, что не можете отпустить его руку, вам нужно идти к психологу: это тревога, отравляющая жизнь и вам, и ребенку, которому передается состояние родителей. Вместо радости от совместного времяпровождения люди все время думают, как бы чего не случилось.
Почему мужчины принимают меньше участия в воспитании
Американский педиатр Бенджамин Маклэйн Спок сказал, когда женщина выходит из роддома, ей следует сунуть ребенка в руки мужа и сбежать в салон красоты. Мужу будет некуда деться, и он как-нибудь научится с ним обращаться. Поскольку мужчина не рожает, он привязывается к ребенку после десятков, сотен часов, проведенных вместе. Чем больше вкладывает, тем больше любит.
Почему взрослые люди не хотят детей
Люди не хотят детей не из-за карьеры, а из-за несчастного детства. Единственная причина, по которой женщина не хочет рожать и у нее отсутствует материнский инстинкт – она не хочет повторения своего негативного опыта. В ее понимании жизнь – дерьмо, и дети не заслуживают страданий. Этот стереотип у нее в голове из-за того, что ее саму били, над ней издевались или бросали.
Как не замыкаться на семье
Многие женщины, не имея внутреннего интереса к жизни, работе, самоактуализации, полностью концентрируются на детях. А последние имеют скотскую особенность вырастать. И случается у женщины кризис: дети выросли, работы нет, цели нет. Для того, чтобы не попасться в такую ловушку, вы должны развиваться. Эта потребность есть у каждого, если ее реализовывать, вы никогда не будете зависеть от детей.
Как найти себя
Вам надо научиться спрашивать себя: «Чего я хочу?» Начать с бытовых вещей. Например, вы чувствуете, что хотите спаржу с устрицами – значит вам надо пойти и найти их, хоть в шесть утра. Постепенно вы начнете прислушиваться к себе и понимать, чего вы хотите от жизни и карьеры. Человек не знает, чего хочет, потому что ему не давали права выбора в детстве. За границей в некоторых странах существует практика: в детских садах есть меню с картинками. Ребенок подходит к повару, показывает на изображение и ему готовят завтрак. Благодаря этому они и в будущем с большей вероятностью будут знать, чего они хотят, и не будут бояться делать выбор.
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