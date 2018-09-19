Михаил Лабковский — о том, как не разорваться между работой и семьей. И не начать себя ненавидеть

Как не разрываться между работой и семьей

Если вы хотите, чтобы вас не рвало на части между детьми и работой, карьерой, любовью, у вас не должно быть противоречий с самим собой. Все, что есть в вашей жизни, вас должно устраивать, а для этого вы должны жить так, чтобы на работе у вас не было мыслей о доме и наоборот. Одно из проявлений невроза – конфликт между противоположными желаниями. Чтобы нормально жить, не нужно воспринимать жизнь как возможность побольше заработать, выучить, купить. Все время куда-то нестись заставляет тревога.

Можно ли совмещать семью и карьеру

Однажды у меня на приеме была женщина лет 40, она долго не могла забеременеть, лечилась – и на свою голову вылечилась, родила. Пришла, когда ребенку было три месяца, и говорит: «Не люблю его, я его заложница. Я строила карьеру всю жизнь и сейчас хочу». Я посоветовал ей выйти на работу: если она хоть когда-нибудь соскучится по ребенку, у него будет шанс на мать. Может быть, сначала она скучала по нему пять минут, потом – десять, потом – полчаса, а в итоге у нее сформировалась потребность в материнстве. Если же оставаться дома через силу, нелюбовь к ребенку перерастет в ненависть: она будет его кормить, одевать, но не любить, а потому матери у него все равно не будет, как бы она ни старалась.

В России есть установка: либо сидишь дома с детьми, либо работаешь и не имеешь никакой личной жизни. Но во многих странах все не так: например, я видел пару в Тель-Авиве, жена сидела в кафе, курила сигареты и пила кофе, а муж играл на пляже с пятью детьми – и так восемь часов. Потому что папаша работал пять дней и хочет провести время с ними, а мать всю неделю посвятила семье, и ей необходим отдых. Это пример того, как можно работать, любить и не разрываться.