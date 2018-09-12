В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса по образцу 1912 года
Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект Дуэльного кодекса России, который разрешает поединки только между чиновниками. В пояснительной записке к документу отмечается, что клевета, в соответствии с российским законодательством, является уголовным преступлением, а оскорбление — административным правонарушением, вину и ответственность за эти деяния устанавливает суд.
Текст законопроекта Иванова почти полностью повторяет «Дуэльный кодекс», написанный Василием Дурасовым в 1912 году.
«Тем не менее в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного кодекса», — говорится в тексте пояснительной записки.
В ней также отмечается, что «между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению». Внесение Дуэльного кодекса в Государственную думу прокомментировал глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости. «Дуэли были запрещены еще, как известно, императором. Сейчас это покушение на убийство, если не убили, а если убили — то убийство.
«Я восхищаюсь креативностью Сергея Владимировича. Это все эмоции... Я надеюсь, к Дуэльному кодексу мы тоже (относимся) через эмоции», — сказал Крашенинников. Как сообщалось ранее, во вторник глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК утверждения о якобы имеющих место нарушениях в ведомстве.
По материалам «ДП»
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