Forbes назвал богатейшие семьи России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти самых богатых семей России.

Первое место у семьи Гуцериевых, общее состояние которых оценивается в $5,97 млрд. Возглавить топ удалось несмотря на передачу Бинбанка, принадлежавшего Михаилу Гуцериеву, государству.

«Серебро» у семьи Ротенбергов. Их капитал издание оценило в $4,85 млрд. Подняться выше, по данным Forbes, помешали санкции, которые ввели в 2014 году.

Третью строчку рейтинга с состоянием в $3,14 млрд заняли председатель совета директоров и управляющий директор международной корпорации IPG Photonics, контролирующей 80 % мирового рынка волоконных лазеров большой мощности Валентин Гапонцев и его сын Денис.

В список также попали сыновья первого президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы ($1,4 млрд), Мегдет Рахимкулов, Сергей Саркисов, Кирилл Шамалов, а также братья Магомедовы, несмотря на дело о хищениях.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских знаменитостей, в который вошли хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов а также музыкант Сергей Шнуров.