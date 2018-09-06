«Блокада — комплекс переживаний, от которых люди стремятся уйти» – Анастасия Принцева об общегородской акции памяти

Инициативная группа «Комитет 8 сентября» призывает жителей города в день, когда замкнулось кольцо блокады, вспомнить ее жертв. В чем суть акции?

По инициативе Льва Лурье мы организуем на разных городских площадках, от Эрмитажа и Русского музея до РОСФОТО и Библиотеки имени Гоголя, чтения поминальных блокадных списков. И в православном соборе будут поминальные службы, и в синагоге, и с лютеранской церковью мы договариваемся. Самое важное для нас — просто это сделать. Второе — чтобы люди пришли. В этом событии, из-за которого мы, кстати, не стали в третий раз проводить фестиваль Довлатова, есть абсолютная самоценность. Это поминовение, называние имени. Когда мы произносим имена усопших, мы понимаем, что это любой из нас, это все мы. Это не прошлое, не настоящее, не будущее — просто поток жизни. В этой акции важна идея соборности, объединения. В такие моменты мы все вместе, чего нам так не хватает. Блокада — сложный комплекс переживаний, от которых люди стремятся уйти. Блокадники не хотят о них говорить, но мы должны помнить. И должны понять, как лучше вспоминать об этой высокой трагедии духа.