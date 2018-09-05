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В Петербурге подписали декларацию об обращении с животными. На церемонии присутствовал кот Ахилл

Эрмитажный кот Ахилл, ставший известным благодаря предсказаниям исхода матчей ЧМ, принял участие в подписании декларации об обращении с животными, сообщается в Instagram пресс-секретаря губернатора города Андрея Кибитова.

Это первый случай приглашения кота на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года. В документе говорится о гуманном и ответственном обращении с животными и формировании в петербургском обществе подобного отношения. Помимо этого декларация предполагает создание системы учреждений, работающих в области защиты братьев наших меньших.

Декларацию подписал губернатор Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина

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