В Петербурге подписали декларацию об обращении с животными. На церемонии присутствовал кот Ахилл

Это первый случай приглашения кота на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года. В документе говорится о гуманном и ответственном обращении с животными и формировании в петербургском обществе подобного отношения. Помимо этого декларация предполагает создание системы учреждений, работающих в области защиты братьев наших меньших.

Декларацию подписал губернатор Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина

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