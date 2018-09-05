«Никогда не видел столько ненависти»: Григорий Свердлин о реакции москвичей на новую прачечную «Ночлежки»

Никогда не видел столько ненависти. Нашу прачечную для бездомных в Москве трижды пообещали сжечь, какое-то бесконечное число раз грозили Роспотребнадзором, СЭС, прокуратурой и чем только не.

«Мало нам хачей и таджиков, только ваших вонючих бомжей не хватало», «А о том, что они из прачечной через забор в детский садик полезут вы подумали?» (садик в 74 метрах, надо преодолеть два двухметровых забора, с колючей проволокой). «Хотите быть добренькими, у себя под окнами открывайте», «Я — за разумную благотворительность!» (мое любимое).

Хрупких Дарью Байбакову (директор московского филиала организации, — прим. ред.) и Дарью Алексееву (основательница благотворительного фонда «Второе дыхание», — примю ред.) совершенно не стесняясь журналистов и камеры грозились, натурально, убить.

Впрочем, то, что ад неподалеку, давно не новость. А вот что меня совершенно поразило, так это огромное количество людей, которые не жалея сил, нервов и времени, пытались объяснить в комментариях, почему прачечная для бездомных это важно, нужно и не страшно.

И множество людей, настроенных против, но готовых слушать и слышать. И десятки сообщений, что мол, когда откроетесь, рады будем стать волонтерами. И 581 человек (за неделю!), пожертвовавшие деньги на открытие прачечной (две трети, кстати, москвичи). И тысячи людей, которые распространяли информацию.

И огромная поддержка от знакомых и от совершенно незнакомых.

Спасибо вам, дорогие.

Все получится.