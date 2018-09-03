В петербургскую школу не пустили ученицу с синими волосами

В одну из школ Петербурга не пустили ученицу с синими волосами, сообщила детский омбудсмен Светлана Агапитова.

Уполномоченной по правам ребенка на это пожаловалась мама девочки. Инцидент также подтвердили в школе. Агапитова также вспомнила похожий случай, когда в мае прошлого года 15-летнюю школьницу хотели исключить из учебного заведения из-за розовых прядей.

При этом начальник отдела воспитательной работы петербургского комитета по образованию Елена Спасская отметила, что учителя не имеют права не пускать детей в классы из-за их внешнего вида. Она посоветовала провести разъяснительную беседу с родителями учеников, так как по ее мнению ребенок в школе должен ходить в форме, а его внешний вид «должен соответствовать ситуации».