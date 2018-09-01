«Выживают только старички»: в сети обсуждают студенток СПБГУ, которые устроили дедовщину в общежитии

В сети появилось фото письма студенток СПБГУ, которое они оставили своей новой соседке по комнате в общежитии. На это обратило внимание издание «Бумага». В письме студентки, живущие в общежитии не первый год. советуют новенькой переселиться и не пользоваться холодильником, чайником, принтером и роутером, а также не сидеть за рабочим столом, когда его «хозяйка» находится в комнате.

«Скажу честно, мало кто хочет на последних курсах встретить кого-то в своей родной комнате, какой бы ты классной не была», — отметили авторы письма, добавив, что часто в комнате проживает молодой человек одной из студенток.

Один из участников имиджборда «Двач» нашел одну из девушек, которая проживает в этом комнате. Ее зовут Даша, и, как оказалось, она ничего не знала о послании. В переписке она заявила, что не понимает, почему ее упомянули в письме. Ее слова подтвердила Софья, представившаяся автором фотографии с письмом.

Молодой человек также связался со студенческим советом СПбГУ, где ему сообщили, что автор письма нарушила кодекс универсанта, в котором говорится о нравственных и культурных ценностях обучающихся СПбГУ. Какие-то действия в ее отношении могут быть приняты после «рассмотрения дела соответствующими инстанциями».