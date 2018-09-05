«Закон всегда на стороне матери»: истории мужчин, которым бывшие жены не дают общаться с детьми

Дмитрий

Маркетолог. Двойняшки, 9 лет

Мы развелись с супругой пять лет назад. Наши дети были желанными с обеих сторон, но жене пришлось уйти с работы, когда ее карьера была на пике, что потом негативно отразилось на ее эмоциональном состоянии, и однажды она приняла решение уйти от меня, естественно, забрав детей. Поначалу все шло нормально: я отмечал с ними дни рождения, приезжал к ним домой, когда они болели, и каждые выходные забирал их к себе с ночевкой. Конечно, у меня фактически не было ни субботы, ни воскресенья, но это неважно, потому что я был рад проводить с ними время.

Два с половиной года назад у меня начались серьезные отношения с девушкой, и все пошло кувырком. Всплески агрессии со стороны бывшей жены и скандалы в присутствии двойняшек стали случаться довольно часто. Детей я начал видеть все реже, меня долго обманывали, что в школе строгий пропускной режим, и я не могу туда попасть – пришлось даже искать классного руководителя в соцсетях и обсуждать этот вопрос самостоятельно. По сей день постоянно создаются ситуации, когда я вынужден буквально выковыривать детей, и они практически не ночуют у меня дома. Более того, когда еду их забирать, они спрашивают, один ли я, зная, что если мы вдвоем с девушкой, то их не отдадут. Буквально недавно меня даже не пустили на порог в их день рождения: я простоял у домофона, так и не увидев их.