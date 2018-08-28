Эксперимент: можно ли прожить неделю без пластика?
Пластик становится все более серьезной проблемой современного мира: он него страдает экология и умирают животные. Создается ощущение, что этот материал окружает нас и совсем отказаться от него невозможно. Чтобы проверить это, корреспондент «Собака.ru» попробовала неделю жить без пластиковой упаковки — и поняла, что ситуация даже хуже, чем кажется.
Когда редакция предложила мне провести эксперимент и на неделю минимизировать использование пластика, я согласилась, не подумав о неудобствах моего положения. Я москвичка и в Петербург планирую перебираться только в следующем году. Сейчас я в гостях, поэтому была ограничена в использовании эко-благ: холщовая сумка, многоразовая бутылка и контейнеры остались за 650 км, и мне пришлось выкручиваться.
Я не могу назвать себя эко-ориентированным человеком. Да, мусор на улице не бросаю, стараюсь пользоваться своей многоразовой посудой, а если рядом есть специальные контейнеры для разных типов отходов, я пронесу бутылку лишние пару сотен метров. Пока моя семья не перешла на многоразовые аккумуляторы, я носила горсти использованных батареек в соседний ТЦ – там стоит огромный контейнер для опасных отходов. На этом моя забота о природе заканчивалась.
Еда
Дома
Первый день я начала с инвентаризации холодильника и полок шкафчика. Ожидаемо почти вся упаковка продуктов была из пластика, исключение составляли только картонные коробки из-под молока, сока, макарон, каш быстрого приготовления, мюсли и яиц. Пакеты, в которые я обычно складываю фрукты и овощи, йогурты, крупы, готовая еда в небольших одноразовых контейнерах — везде был запрещенный мне материал.
Выкидывать одно и покупать взамен другое я не стала, но решила минимизировать использование пластиковой упаковки. Начала с пакетов и вместо холщовой сумки приобрела «шопер» из нетканого материала в супермаркете. С ним ходила на ближайший рынок за овощами и фруктами, отказываясь от одноразовых пакетов. Продавщиц своими причудами я не удивила, и без лишних вопросов они взвешивали и отдавали мне покупки без полиэтилена.
Что касается молочной продукции, то тут пришлось отступить. В стекле я нашла только молоко, а йогурты, сыр и творог во всех ближайших к дому магазинов были только в пластике.
Чтобы носить напитки и еду с собой, в Москве у меня есть специальный термос, многоразовая бутылка и множество контейнеров всевозможных размеров. Но так как я была в гостях, а покупать все во второй раз мне показалось нерациональным, пришлось придумывать другие варианты. Всю неделю я пила из стеклянной бутылки из-под минеральной воды с закручивающейся металлической крышкой, а контейнеры для еды неплохо заменила бумага для выпечки.
В кафе около метро «Приморская» я провела небольшую проверку на пластик. В кофейне «My Coffe» всегда отдают кофе без крышечки, а сами стаканы у них бумажные. В «Burger King» после просьбы не класть трубочку и крышечку для разливных напитков парень за кассой просто протянул мне стакан. Моя любовь к странным сочетаниям в еде спасла меня и вместо соуса к картошке я использовала рожок с ванильным мороженым – единственным, которое продается без пластиковых тар. Следующим местом был ресторан итальянской кухни «Марчеллис», где пиццу с собой нам упаковали в картонную коробку, для удобства перевязанную бечевкой – экологично вдвойне. Японская кухня в лице «Двух Палочек» тоже порадовала: контейнеры на вынос у них картонные, жаль только, что соевый соус, имбирь и васаби были в маленьких пластиковых баночках – но иной вариант для жидкого соуса придумать сложно.
Итог: питаться вне дома и не использовать пластик оказалось намного проще. Далеко не все сети магазинов готовы предоставить покупателям товары без пластмассовой упаковки.
Быт
С бытом все сложно: все средства для мытья любой поверхности или посуды продаются в пластиковых бутылках и исправить эту ситуацию проблематично. Но мне удалось избавиться от пакетов для мусора: они не так уж и необходимы, ведро можно сполоснуть, и оно не будет пахнуть.
Итог: от бутылок с бытовой химией избавится не удалось, а вот не использовать мусорные пакеты можно без труда.
Уход
Проанализировав содержимое моей косметички с декоративной косметикой и полки с уходовыми средствами, я нашла пару баночек, которые более-менее удовлетворяли запросам эксперимента: корейский крем для лица в упаковке из плотного стекла, но все-таки с пластиковой крышкой, и пара духов. Все остальное по условиям я использовать не могла. Щетка и зубная паста – пластик. Бутылочка с жидкостью для очищения полости рта — тоже.
Но одну вещь без упаковки я найти смогла — маска для лица. Я часто использую тканевые или гелевые, но в этот раз решила попробовать сделать ее из подручных материалов. Смесь из мякоти винограда и чайной ложки сметаны увлажнили кожу не хуже покупных средств.
Итог: С уходовыми и декоративными средствами в пластиковой упаковке все сложно, но использовать натуральные продукты в качестве масок и пилинга вполне приемлемо.
Прочее
Есть еще несколько сфер, где я смогла заметить пластик на что-то другое. Жетоны: карта-подорожник все-таки пластиковая и может потеряться, а монетки сразу возвращаются туда, откуда я их получила. Деревянный блокнот: теперь у меня есть эко-ежедневник, который не был упакован в полиэтилен и сам не состоит из отдельных пластиковых частей.
Вывод
В ходе эксперимента я столкнулась с рядом сложностей и неудобств и считаю, что я его все-таки провалила. Но моя цель – попытаться вести более экологичную жизнь – выполнена. Понадобится не день, не неделя и не месяц, чтобы здраво оценить, что из пластиковых вещей реально нужно, а без чего можно прожить, но задумываться об этом стоит начать уже сейчас.
Текст: Анастасия Божанова
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