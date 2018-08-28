Эксперимент: можно ли прожить неделю без пластика?

Чтобы носить напитки и еду с собой, в Москве у меня есть специальный термос, многоразовая бутылка и множество контейнеров всевозможных размеров. Но так как я была в гостях, а покупать все во второй раз мне показалось нерациональным, пришлось придумывать другие варианты. Всю неделю я пила из стеклянной бутылки из-под минеральной воды с закручивающейся металлической крышкой, а контейнеры для еды неплохо заменила бумага для выпечки.

В кафе около метро «Приморская» я провела небольшую проверку на пластик. В кофейне «My Coffe» всегда отдают кофе без крышечки, а сами стаканы у них бумажные. В «Burger King» после просьбы не класть трубочку и крышечку для разливных напитков парень за кассой просто протянул мне стакан. Моя любовь к странным сочетаниям в еде спасла меня и вместо соуса к картошке я использовала рожок с ванильным мороженым – единственным, которое продается без пластиковых тар. Следующим местом был ресторан итальянской кухни «Марчеллис», где пиццу с собой нам упаковали в картонную коробку, для удобства перевязанную бечевкой – экологично вдвойне. Японская кухня в лице «Двух Палочек» тоже порадовала: контейнеры на вынос у них картонные, жаль только, что соевый соус, имбирь и васаби были в маленьких пластиковых баночках – но иной вариант для жидкого соуса придумать сложно.

Итог: питаться вне дома и не использовать пластик оказалось намного проще. Далеко не все сети магазинов готовы предоставить покупателям товары без пластмассовой упаковки.