Правительство с января повысит акцизы на бензин

Российское правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года, сообщает РБК.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что акцизы на дизельное топливо повысят на 2,7 тысяч рублей, а на бензин — на 3,7 тысяч рублей. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — уточнил он. Таким образом акцизы вырастут до 8,3 тысяч рублей и 11,9 тысяч рублей за тонну.

При этом, как рассказал политик, скачка цен на бензин не ожидается. Козак отметил, что правительство будет применять «весь набор инструментов, чтобы этого не произошло».

В мае этого года розничные цены на бензин в России выросли на 5,6 %, а с начала года цены подскочили на 7,2 % относительно аналогичного периода 2017 года.

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