Петербург присоединился к флешмобу #MusMeme — первый мем выложил «Манеж»
22 августа музеи по всему миру начали выкладывать мемы про искусство под хэштегом #MusMeme. Петербург присоединился к флешмобу — первый мем выложил Центральный выставочный зал «Манеж».
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На фото: работа Skissor на выставке «Части Стен»
День музейных мемов отметили и в Москве:
Когда первый раз пришел в наш музей#MusMeme pic.twitter.com/6pwsMnBNzZ— Пушкинский музей (@theartsmuseum) 22 августа 2018 г.
Тебе никогда не стать таким, как он...#MusMeme pic.twitter.com/YAFMBVdGC8— Пушкинский музей (@theartsmuseum) 22 августа 2018 г.
Дракон делает кусь #MusMeme pic.twitter.com/xSxwMSQuyE— Пушкинский музей (@theartsmuseum) 22 августа 2018 г.
Исторический музей - неиссякаемый источник для творчества 😉☺️ #MusMeme pic.twitter.com/0aBc8T9as4— Исторический музей (@StateHistorical) 22 августа 2018 г.
#Совмод ＝ 💜💜💜 #MusMeme pic.twitter.com/Tas0XpYEPO— Музей Архитектуры (@schusevmuseum) 22 августа 2018 г.
Интернет знает много разных архитектурных стилей, например, “авангардизм”... #MusMeme pic.twitter.com/mQCMZrCxwI— Музей Архитектуры (@schusevmuseum) 22 августа 2018 г.
Говорят, что смех над самим собой - это хорошо... Мы надеемся, что скоро все изменится, но пока это грустная шутка 😅 #MusMeme pic.twitter.com/mBjR3SGVgA— Музей Архитектуры (@schusevmuseum) 22 августа 2018 г.
Сегодня #MusMeme – день музейных мемов.— Литературный Музей (@goslitmuz) 22 августа 2018 г.
Владимир Владимирович в ожидании Авроры на нашей выставке "Владимир Маяковский. Там и у нас". Если вы Аврора, он ждет вас!#КультураРФ pic.twitter.com/C3PRYbLfoz
А вот как развлекались музеи в других странах:
So here for #MusMeme pic.twitter.com/TvXdLnu1ZP— JustGiving (@JustGiving) 22 августа 2018 г.
You vs. the guy she told you not to worry about #MusMeme pic.twitter.com/NXUene9uPp— RCP museum (@RCPmuseum) 22 августа 2018 г.
It's #MusMeme day today. What are your best #Dinosaur memes? pic.twitter.com/phbjN4KsjL— The Dinosaur Museum (@DinosaursDorch) 22 августа 2018 г.
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