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Петербург присоединился к флешмобу #MusMeme — первый мем выложил «Манеж»

22 августа музеи по всему миру начали выкладывать мемы про искусство под хэштегом #MusMeme. Петербург присоединился к флешмобу — первый мем выложил Центральный выставочный зал «Манеж».

  • На фото: работа Skissor на выставке «Части Стен»

 

День музейных мемов отметили и в Москве:

 

 

А вот как развлекались музеи в других странах:

 

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