Петербуржец выставил на торги паспорт и рукописи Цоя

В четверг 23 августа Петербуржец выложил на доску бесплатных объявлений Avito паспорт и рукописи Виктора Цоя. Среди личных вещей музыканта есть оригинал песни «Перемен», а в паспорте – страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской.

«Продаётся всё по отдельности. Дорого», – написал владелец.Также он рассказал журналистам, что знал исполнителя лично. Тот иногда заходил «побренчать на гитаре». Рукописи и записную книжку музыкант как-то забыл у него дома – обнаружились они лишь спустя несколько лет за холодильником, уже после гибели Цоя.

Уже на следующий день мужчина снял объявление. По его словам, он подписал договор с аукционным домом «Литфонд», куда и передал все раритеты. Теперь всё это появится в сентябре на аукционе в Москве. Стартовая цена за все лоты будет 3,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что на месте закрашенного портрета Цоя в Петербурге появилось «антиграффити».