Инструкция: как перестать вредить экологии и себе, не потратив много времени и сил
Экология и разумное потребление беспокоят все большее количество людей: в Ленобласти уже ограничили использование пластика на массовых мероприятих, магазины отказываются от упаковки, а раздельный сбор мусора вводится даже в обычных петербургских школах. Но многим по-прежнему кажется, что экологичный образ жизни – это сложно и дорого. Мы составили подробный гид, показывающий, как с помощью маленьких изменений в жизни сделать большой вклад в будущее природы.
1. Начать заниматься раздельным сбором
Стандартная отмазка не сортирующего мусор человека: в России не налажена система, тогда как в Европе в каждом дворе стоят разноцветные баки. Скептиков легко разубедит карта пунктов сбора. На ней видно, что в Петербурге они есть буквально на каждом шагу. Если же вы хотите сдать сразу все виды отходов, вариантов действительно не так много, но они есть: «Точка сбора» на Боровой, работающая ежедневно, и акции «Раздельного сбора», проходящие по 23 адресам во всех концах города каждую первую субботу месяца. Последний вариант часто оказывается самым простым: небольшой семье, чтобы 30 дней хранить весь использованный пластик, стекло, жесть, пленку и макулатуру, хватит маленького стеллажа. Единственное, к чему действительно придется себя приучить: мыть все упаковки после использования. Подробнее о том, что стоит приносить на акции, можно узнать здесь.
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Скриншот http://recyclemap.ru/spb
Контейнеров для ртутных градусников, батареек и лампочек в городе намного больше – как минимум по десять в каждом районе. Их также можно найти с помощью Recyclemap. Опасные отходы важно не выбрасывать в обычный бак, потому что даже одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть попадают в грунтовые воды, а оттуда – в реки.
Также в Петербурге можно сдать одежду в хорошем состоянии – в сеть магазинов «Спасибо», в плохом – в «Перемолку».
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Сумки-шопперы To Be Woman
2. Купить сумку-шоппер
Ответственно относиться к природе – значит не только правильно утилизировать мусор, но и стараться производить его как можно меньше. Чтобы минимизировать количество одноразовой упаковки, можно купить тканевую сумку-шоппер и экомешочки для овощей, фруктов и орехов на развес и навсегда отказаться от пакетов. В Петербурге даже есть магазин «Покупай правильно», где крупы, макароны, специи и кофе продаются без упаковки.
3. Носить с собой многоразовую бутылку для воды и кружку
Чтобы не выбрасывать по несколько пластиковых бутылок от воды ежедневно, можно завести многоразовую – их сейчас много не только в специализированных экомагазинах, но и в сувенирных лавках и масс-маркете. Несложно найти и тамблер или термо-кружку и наливать в них кофе с собой.
4. Отказаться от ежедневно используемого неперерабатываемого мусора
Лучше отказаться от трубочек для коктейлей – они не перерабатываются вообще. В магазине «Покупай правильно» можно найти стеклянную или металлическую замену, а в барах – заранее попросить официанта не класть ее и пить из стакана. Вредны и воздушные шары – это тоже неперерабатываемый пластик, а если они еще и наполнены гелием, то могут представлять опасность для птиц и животных. Невозможно ничего сделать и с ватными палочками – их стоит заменить специальным приспособлением из бамбука (оно называется мимикака) или простой деревянной палочкой с намотанной ватой.
Не подлежат переработке и женские предметы гигиены – им на смену сейчас приходят многоразовые менструальные чаши. Существует даже целый канал в Telegram, посвященный им: с его помощью можно разобраться, какая подойдет вам и как ее заказать.
Навсегда останутся в земле и наши зубные щетки – их можно заменить на бамбуковые, продающиеся в экомагазинах. Там же можно найти не содержащие опасных химикатов жидкости для мытья посуды, стиральные порошки и другие товары для дома.
Не подлежит переработке и чековая бумага – отказаться от нее в магазинах и заведениях пока нельзя, зато можно это сделать в банкомате и при пополнении карты в аппарате в метро.
5. Смотреть на маркировку покупаемого пластика
Полностью исключить пластик из обычной жизни сложно, но при покупке можно смотреть на его маркировку и выбирать только перерабатываемый. На акциях «Раздельного сбора» принимают упаковку, на которой есть треугольник с цифрами 1 (кроме непрозрачной), 2, 4, 5 или 6. Не принимается тара с тройкой или вообще без каких-либо опознавательных знаков.
6. Покупать разумно
Чтобы не покупать лишнего, можно обмениваться одеждой с друзьями на своп-вечеринках или в специальных группах «ВКонтакте», брать или отдавать еду в сообществе «Фудшеринг», а перед походом в супермаркет составлять списки покупок. О том, как выброшенные продукты вредят экологии, нам недавно рассказала фуд-активистка Ася Сеничева.
7. Рационально использовать воду и электроэнергию
Привычные нам лампы потребляют экстремально много энергии – вместо них можно использовать светодиодные, они обычно и служат гораздо дольше.
Электроприборы лучше выключать из розетки, когда они не нужны, либо поставить кнопки на разъемы электросетей. В повседневность внедряются и источники альтернативной энергии: портативные зарядки для мобильных и фонарики для велосипедов на солнечных батареях.
Использование воды тоже можно сократить: ее помогают экономить посудомоечные машины, насадки-распылители на краны, привычка выключать кран во время чистки зубов и замена приема ванны на душ.
8. Минимизировать использование автомобиля
Петербург находится в пятерке городов с самым загрязненным воздухом России, опережая даже Москву. Главная причина этого – личные автомобили. Чтобы исправить ситуацию, мы можем пользоваться общественным транспортом, в котором сейчас все чаще используются электрические двигатели, переходить на велосипеды и самокаты, а если действительно необходима машина, прибегать к помощи сервисов каршеринга.
Между самолетом и поездом до Москвы лучше выбрать второй вид транспорта, так как он экологичнее.
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