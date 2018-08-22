Инструкция: как перестать вредить экологии и себе, не потратив много времени и сил

4. Отказаться от ежедневно используемого неперерабатываемого мусора

Лучше отказаться от трубочек для коктейлей – они не перерабатываются вообще. В магазине «Покупай правильно» можно найти стеклянную или металлическую замену, а в барах – заранее попросить официанта не класть ее и пить из стакана. Вредны и воздушные шары – это тоже неперерабатываемый пластик, а если они еще и наполнены гелием, то могут представлять опасность для птиц и животных. Невозможно ничего сделать и с ватными палочками – их стоит заменить специальным приспособлением из бамбука (оно называется мимикака) или простой деревянной палочкой с намотанной ватой.

Не подлежат переработке и женские предметы гигиены – им на смену сейчас приходят многоразовые менструальные чаши. Существует даже целый канал в Telegram, посвященный им: с его помощью можно разобраться, какая подойдет вам и как ее заказать.

Навсегда останутся в земле и наши зубные щетки – их можно заменить на бамбуковые, продающиеся в экомагазинах. Там же можно найти не содержащие опасных химикатов жидкости для мытья посуды, стиральные порошки и другие товары для дома.

Не подлежит переработке и чековая бумага – отказаться от нее в магазинах и заведениях пока нельзя, зато можно это сделать в банкомате и при пополнении карты в аппарате в метро.