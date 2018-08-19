Фото дня: NASA показало cеверное сияние из космоса



«Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышали» — размышляет Герст.

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