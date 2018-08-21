История отца электроники Льва Термена: дуэт с Лениным, работа с Эйнштейном, обвинения в шпионаже и убийстве Кирова лучом из-за океана

А как получилось, что Термен десять лет жизни провел в США, где общался с Джорджем Гершвином, Морисом Равелем, Иегуди Менухином, а в круг знакомых ученого, ставшего там знаменитостью, входили будущий президент Дуайт Эйзенхауэр и миллиардер Джон Рокфеллер?

В 1927 году он был командирован в составе советской делегации в Германию на Международную музыкальную выставку — там терменвокс произвел абсолютный фурор, посыпались приглашения из разных стран мира, Лев Сергеевич выступал в Парижской опере, лондонском Альберт-холле, а затем отправился гастролировать в США. Одной из целей поездки было завершение регистрации американского патента, но выгодных коммерческих и концертных предложений было так много, что он задержался в Америке на годы, оставаясь, впрочем, советским гражданином. Выступления Льва Термена и его учеников проходили в Карнеги-холле и Метрополитен-опере, где среди его слушателей были Рахманинов и Тосканини. Терменвоксы начали выпускаться в США серийно, и один из них купил Чарли Чаплин. В 1930-е годы в Америке появилось довольно много исполнителей на терменвоксе — тогда на нем играли в основном академическую музыку, а к 1950-м «Голос Термена» (так буквально переводится название инструмента) проник в массовую культуру и особенно в голливудское кино. Инструмент настолько сильно повлиял на мир музыки и технологий, что с него часто отсчитывают историю электронной музыки вообще.

Корпорация Teletouch, созданная прадедом, выпускала различные инновационные устройства: первые самооткрывающиеся двери, датчики движения, датчики света, а бесконтактная сигнализация была установлена им в знаменитых тюрьмах Синг-Синг и Алькатрас как отечественный экспортный продукт. Некоторое время Альберт Эйнштейн работал в Teletouch Corp. и даже фактически жил в студии Термена. Тогда же появился и целый ряд новых музыкальных инструментов: клавишные синтезаторы, термен-виолончели, ритмикон (первая в мире ритм-машина, прообраз драм-машин), терпситон — инструмент, сочетающий танец и движение. Я знаю, что даже проводились разработки устройства, способного передавать ощущения на расстояние с помощью электромагнитных полей — эта технология называлась Teletouch.