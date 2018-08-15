Mail.ru просит власть амнистировать осужденных за лайки и репосты

Компания Mail.ru. обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Министерство юстиции с просьбой амнистировать пользователей, осужденных за экстремизм.

По сообщению «Медузы», крупнейшая российская технологическая компания предлагает освободить всех пользователей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Mail.ru считает, что необходима амнистия по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Помимо того, компания предлагает декриминализировать эти случаи в будущем и использовать систему штрафов.

Ранее мы писали о том, как обезопасить себя от судов за картинки во «ВКонтакте», также соцсеть покажет статистику запросов властей о пользователях.