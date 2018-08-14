СМИ: Скончался Эдуард Успенский

Эдуард Николаевич родился в семье сотрудника аппарата ЦК ВКП и инженера-машиностроителя, окончил Московский авиационный институт (МАИ), но подрабатывал написанием сценариев для мультфильмов. Первое прозаическое произведение Успенского «Крокодил Гена и его друзья» вышло в 1966 году в издательстве «Детская литература» с иллюстрациями Валерия Алфеевского. Позже сказочная повесть многократно переиздавалась. В 1974 году вышла первая книга про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» — в результате на ее основе сняли три мультфильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Именно Успенский подарил всем нам таких легендарных детских героев, как Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков и множество других. Также он приложил руку к созданию передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».

Редакция выражает глубокие соболезнования близким, родным и просто всем тем, кто любил писателя и его героев.