СМИ: Скончался Эдуард Успенский
Скончался знаменитый российский писатель Эдуард Успенский в возрасте 80 лет — сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Автор всеми любимых «Каникул в Простоквашино» и «Крокодила Гены» умер в частном доме, расположенном в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.
По информации телеканала, писателю стало плохо в своем доме еще 9 августа. Тогда он потерял сознание, а бригаду медицинских работников вызвала супруга Успенского.
Напомним, писатель и сценарист последние годы боролся с раком, а с недавних пор был прикован к инвалидной коляске. В феврале этого года в эфире шоу Андрея Малахова он сообщил, что проходит четвертый курс химиотерапии, добавив, что врачи говорят о прогрессе в лечении. СМИ также сообщали, что в начале августа Эдуард Николаевич вернулся после лечения из Германии.
Эдуард Николаевич родился в семье сотрудника аппарата ЦК ВКП и инженера-машиностроителя, окончил Московский авиационный институт (МАИ), но подрабатывал написанием сценариев для мультфильмов. Первое прозаическое произведение Успенского «Крокодил Гена и его друзья» вышло в 1966 году в издательстве «Детская литература» с иллюстрациями Валерия Алфеевского. Позже сказочная повесть многократно переиздавалась. В 1974 году вышла первая книга про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» — в результате на ее основе сняли три мультфильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Именно Успенский подарил всем нам таких легендарных детских героев, как Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков и множество других. Также он приложил руку к созданию передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».
Редакция выражает глубокие соболезнования близким, родным и просто всем тем, кто любил писателя и его героев.
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