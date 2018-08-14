Аналитики прогнозируют подорожание авиабилетов за границу на 5-7% с 15 августа

Падение курса рубля приведет к подорожанию авиабилетов на 5-7 %, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip. Цены могут подняться уже с 15 августа.

Для определения стоимости авиабилетов в рублях используется специальный курс, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта. Он рассчитывается раз в неделю на основе курса Центробанка РФ и начинает действовать по средам.

«В ночь со вторника на среду курс вырастет, так как с прошлой недели рубль серьезно ослабел по отношению к доллару и евро. Официальный курс доллара на 14 августа 2018 составляет 68,22 рубля, курс евро — 77,65 рубля. Таким образом, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%», — заявляют специалисты.

Президент компании «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отмечает, что обвал рубля влияет на цену билетов, так как больше половины затрат перевозчиков зависят от валютного курса.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила, что начнет брать с пассажиров плату за регистрацию в зарубежных аэропортах, чтобы избежать подорожания билетов.

Рубль начал падать к доллару после того, как США объявили о новых антироссийских санкциях. Вечером 8 августа Госдеп США объявил, что 22 августа введет новый пакет санкций против России, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, использующим химическое и биологическое оружие.

Однако утром 14 августа рубль впервые за неделю начал торги с роста, пишет «РБК». По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара снизился на 1 руб. и составил 67,8 руб., курс евро снижался до 76,37 руб.