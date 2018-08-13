Оксимирон высказался в защиту жительницы Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за картинок ВКонтакте
Музыкант опубликовал в твиттере пост, в котором выразил свое мнение по поводу уголовных дел за репост и картинки в соцсетях. Также он вступился за жительницу Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за сохраненных картинок в соцсети. Изображения на тему религии и расовой дискриминации размещались на ее старой, удаленной странице.
Тред Марии Мотузной, которую судят в Барнауле за сохраненные картинки:https://t.co/3BtSIl83Z7— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 13 августа 2018 г.
Что я на эту тему думаю - в прикрепленных скринах. pic.twitter.com/5Lhv6GttYn
Также Оксимирон призвал подписчиков распространить информацию об уголовном деле в отношении Мотузной, и рассказал про согласованный пикет в Барнауле в поддержку девушки и еще одного жителя города Даниила Маркина, которого обвинили по аналогичной статье.
Ранее мы писали про реакцию соцсети ВКонтакте на уголовные дела за репосты.
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