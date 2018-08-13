Оксимирон высказался в защиту жительницы Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за картинок ВКонтакте

Также Оксимирон призвал подписчиков распространить информацию об уголовном деле в отношении Мотузной, и рассказал про согласованный пикет в Барнауле в поддержку девушки и еще одного жителя города Даниила Маркина, которого обвинили по аналогичной статье.

Ранее мы писали про реакцию соцсети ВКонтакте на уголовные дела за репосты.