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Оксимирон высказался в защиту жительницы Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за картинок ВКонтакте

Музыкант опубликовал в твиттере пост, в котором выразил свое мнение по поводу уголовных дел за репост и картинки в соцсетях. Также он вступился за жительницу Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за сохраненных картинок в соцсети. Изображения на тему религии и расовой дискриминации размещались на ее старой, удаленной странице.

 

 

Также Оксимирон призвал подписчиков распространить информацию об уголовном деле в отношении Мотузной, и рассказал про согласованный пикет в Барнауле в поддержку девушки и еще одного жителя города Даниила Маркина, которого обвинили по аналогичной статье.

Ранее мы писали про реакцию соцсети ВКонтакте на уголовные дела за репосты.


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