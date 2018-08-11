В рукописи «от имени Жан-Жака Руссо» нашли русские пословицы и грамматические ошибки

Несколько дней назад петербуржец Алексей Беляев рассказал в своем Facebook, что в жилом доме в Гатчине нашли старинные рукописи, которые якобы принадлежат французскому писателю Жан-Жаку Руссо. В письмах говорилось, что мыслитель совершил тайный визит в Россию по приглашению графа Орлова. Однако многие специалисты уверены, что рукопись - не более чем подделка. Их слова приводит издание «N+1».

По словам ученых, стиль рукописи не соответствует манере письма Руссо. Оценка России и русских также не совпадает с той, которую писатель делал в других своих работах.

Вызывает сомнения и перевод. «У меня ощущение, что этот текст сначала написали по-русски, а потом его кто-то перевел на французский», — говорит переводчик с французского языка Вера Мильчина. Она также обращает внимание на то, что в тексте содержатся русские пословицы, например «Я не я, и кобыла не моя!».

Филологи установили, что в письмах есть множество грамматических ошибок и отклонений от нормативной графики французского языка.

Беляев рассказывал, что рукописи ему предложил купить знакомый. К продавцу письма попали вместе с антиквариатом, доставшимся родственникам от жителя Егерской слободы. Пока петербуржец рассуждал, стоит ли ему покупать письма, их выкупил другой коллекционер за более высокую цену.