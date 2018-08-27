Как живут потомки Достоевского: экс-вагоновожатый, капитан флота на Валааме и фанат Fallout Shelter

Не могу не спросить, насколько тяжело это было — расти с фамилией Достоевский, особенно в школе, в которой Федора Михайловича «проходят» как классика.

Это такое тонкое ощущение, которое меняется день ото дня. В школе я «воевал» только с учительницей русского языка и литературы, которая с меня особенно строго требовала именно как с Достоевского, — протестовал против списка обязательного чтения. Как послушный школьник читал все произведения из этого списка, старательно писал по ним сочинения, но принципиально не сдавал — считал их слишком сокровенными и интимными. Для души же открывал Джона Колдуэлла, описавшего в «Отчаянном путешествии» свое одиночное плавание через Тихий океан, или «Сказки для умных» замечательного ленинградского писателя-фантаста Вадима Шефнера. Кстати, Федор Михайлович в детстве столь же увлеченно проглатывал романы Вальтера Скотта. К Достоевскому я приходил как обычный читатель и не скажу, что рано. Чтение это особое. И к Федору Михайловичу не бывает теплого отношения — оно либо холодное, либо горячее. Он не Чехов, не Бунин, не Пришвин. У его книг есть удивительное свойство: они таинственным и «случайным» образом появляются в жизни человека в нужный ему момент. Когда у него возникают трудноразрешимые вопросы, прежде всего вопросы высшего смысла, которые его мучают. Мы же все меняемся, чего-то ищем — если ищем, конечно, не растворившись в повседневной суете. Для меня лично Федор Михайлович стоит отдельно от других писателей, как учитель по жизни.