Эрмитажный кот Ахилл признан лучшим предсказателем ЧМ-2018

Лучшим животным-предсказателем проходящего в России чемпионата мира по футболу признан эрмитажный кот Ахилл. Рейтинг оракулов 24 июня представило аналитическое агентство ТурСтат.

Исследование было проведено по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей в интернете. В топ помимо петербургского Ахилла попали медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри в Сочи, химкинский олень Яша и коза Забияка в Самаре.

Кот Ахилл из Эрмитажа верно предсказал победу России над Египтом (19 июня), победу России над Саудовской Аравией (14 июня), победу Ирана над Марокко (15 июня) и победу Бразилии над Коста-Рикой (22 июня).

Медведь Яков Потапыч, расположившийся на второй строчке рейтинга, в программе «Доброе утро» на «Первом канале» также угадал исход матчей России с Египтом и Саудовской Аравией. Кроме того, он верно предсказал ничью Португалии и Испании (15 июня).

По материалам «ДП»

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