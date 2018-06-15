«Не достичь его, как горизонта»: Шнуров написал стихотворение о повышении пенсионного возраста
Лидер «Ленинграда» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров написал стихотворение на тему повышения пенсионного возраста. Свое творение музыкант, как обычно, выложил в Instagram.
Пенсионный возраст он сравнил с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца».
Здесь нужна какая-то сноровка, Чтоб не забухать, не заколоться. Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе. Не спасёт позитивизм Огюста Конта. Дайте водки и две пачки сижек. Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст это вера, Как загробный мир, как ад и рай! Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками - фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.
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