«Не достичь его, как горизонта»: Шнуров написал стихотворение о повышении пенсионного возраста

Лидер «Ленинграда» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров написал стихотворение на тему повышения пенсионного возраста. Свое творение музыкант, как обычно, выложил в Instagram.

Пенсионный возраст он сравнил с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца».