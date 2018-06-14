Правительство предложило начать повышение пенсионного возраста с 2019 года

Правительство РФ предлагает ввести переходный период повышения пенсионного возраста с 2019 года, передает слова премьер-министра Дмитрия Медведева «Интерфакс».

С 2019 года в стране планируют ввести так называемый «переходный период», который предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. При этом россияне с большим трудовым стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) смогут выходить на пенсию на два года раньше установленного порога.

Помимо этого Медведев также рассказал о предложении правительства повысить НДС с 18 % до 20 %, однако пониженные ставки на продовольствие, детские и медицинские товары, а также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки будут сохранены.

Для нынешних пенсионеров правила меняться не будут. Их пенсии будут расти ориентировочно на одну тысячу рублей в год, уточнил премьер.