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Правительство предложило начать повышение пенсионного возраста с 2019 года

Правительство РФ предлагает ввести переходный период повышения пенсионного возраста с 2019 года, передает слова премьер-министра Дмитрия Медведева «Интерфакс». 

С 2019 года в стране планируют ввести так называемый «переходный период», который предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. При этом россияне с большим трудовым стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) смогут выходить на пенсию на два года раньше установленного порога.

Помимо этого Медведев также рассказал о предложении правительства повысить НДС с 18 % до 20 %, однако пониженные ставки на продовольствие, детские и медицинские товары, а также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки будут сохранены. 

Для нынешних пенсионеров правила меняться не будут. Их пенсии будут расти ориентировочно на одну тысячу рублей в год, уточнил премьер. 


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Комментарии (1)

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  • uz3dzn 14 июня, 2018
    Что хотели - то и получите выбрав этих во власть! Хотя... Народ у нас в большинстве идиоты - их грабят, а они или сидят дома или выбирают ворьё во власть! Прогноз на много-много лет вперёд: "слепые не прозреют, хромые не побегут, бедные не разбогатеют". Но вы держитесь. Короче: повышение пенсионного возраста, рост цен, тарифов, нищеты, НАРОД, ВСЁ ЭТО ВЫБРАЛ ТЫ!!!

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