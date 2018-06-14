Руслан Усачев: «Если человек не знает ни одного видеоблогера, есть вопросы к его кругозору и активности»

Руслан, как эволюционировал «Видфест» за три года существования?

С каждым годом он приобретает все больше черт качественного фестиваля. Поначалу поклонники определенного блогера могли прийти «на героя», взять автограф и уйти, не проявляя интереса к другим участникам и происходящему. Нам стало важно удержать их внимание, организовать больше лекций, мастер-классов, несколько залов встреч, зону науки, зону Let’s play, уверенную зону с едой — чтобы весь день люди курсировали между площадками, а к вечеру занимали места у сцены и смотрели концерт.

На «Видфесте» интересно тем, кто не знает ни одного видеоблогера?

Равно как и на любом опенэйре. Но по большому счету, «Видфест» завязан на личностях, и это как прийти на рок-фестиваль, не зная ни одного рок-музыканта, — любопытно, но не так захватывающе, как для настоящих фанатов. Если просто нагнать туда как можно больше народа, который не в контексте, не будет вайба. Кстати, когда ты говоришь «не знает ни одного видеоблогера», я представляю себе тетю лет пятидесяти-шестидесяти. Хотя некоторые несовершеннолетние поклонники тащат с собой родителей, чтобы в их сопровождении пройти на мероприятие с ограничением 18+. У нас есть родительская зона отдыха. Пожалуй, надо бы там крутить Первый канал или передачи Соловьева. Но 25- или 30-летний человек, живущий в контексте информационного пространства, не может не знать ни одного видеоблогера. Сегодня это огромный спектр: от летсплеев до поэтической аналитики, от научпопа Яна Топлеса для школьников до лакшери-лайфстайл-влога Амирана Сардарова «Дневник хача». То есть охвачены все сферы жизни. И если человек не знает ни одного видеоблогера, есть вопросы к его кругозору и активности.