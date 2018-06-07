О чем говорил Владимир Путин во время «Прямой линии»: личная жизнь, говядина и Telegram

Белая или черная полоса в России

«Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем».

Рост зарплат

«Заработные платы выросли на 1,9%. Конечно, это не каждый человек на себе ощущает! Но в целом так оно и есть, это правда».

Цены на бензин

«Рост цен — это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство сделало налоговый маневр, и цены в итоге поднялись. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, компании и подняли цены».

К ответу подключился глава Минэнерго Александр Новак: «Цены с конца мая больше не растут. Есть договоренность с нефтекомпаниями о замораживании цен».

Заодно Путину показали мем (правда, скорректированный). Он отреагировал одним словом «Да».