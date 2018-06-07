О чем говорил Владимир Путин во время «Прямой линии»: личная жизнь, говядина и Telegram
Сегодня прошла прямая линия Владимира Путина – президент ответил на вопросы граждан уже в 16-й раз. Впервые в студии не было гостей: как объяснил ведущий, это сделано для того, чтобы успеть задать как можно больше зрительских вопросов. Мы записали важные цитаты, собрали самые интересные SMS-вопросы и шутки россиян.
Белая или черная полоса в России
«Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем».
Рост зарплат
«Заработные платы выросли на 1,9%. Конечно, это не каждый человек на себе ощущает! Но в целом так оно и есть, это правда».
Цены на бензин
«Рост цен — это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство сделало налоговый маневр, и цены в итоге поднялись. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, компании и подняли цены».
К ответу подключился глава Минэнерго Александр Новак: «Цены с конца мая больше не растут. Есть договоренность с нефтекомпаниями о замораживании цен».
Заодно Путину показали мем (правда, скорректированный). Он отреагировал одним словом «Да».
Запрет Telegram, Instagram и YouTube
«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь – за безопасность людей. Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать? Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения. И я буду побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете».
Об осужденных за репосты
Писатель Сергей Шаргунов спрашивал об осужденных за репосты в соцсетях, отметив, что в отдельных случаях ситуация «доходит буквально до маразма». Путин согласился и заметил, что правоприменительная практика в данных случаях должна находиться «в поле зрения общественности». «Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд определиться с понятиями».
О криптовалюте
«Своей криптовалюты у России не может быть по определению, криптовалюта выходит за рамки национальных границ. Майнинг у нас не регулируется, мы относимся к этому очень аккуратно».
У Путина в этот раз своё булшит-бинго. Подготовился pic.twitter.com/23K38yRO7N— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 июня 2018 г.
Про ЧМ-2018
Путин пообещал, что не бросит ни футбол, ни подготовленную к ЧМ инфраструктуру. Он уверен, что все, что было построено для Олимпиады-2014 в Сочи, используется и 11 стадионов, построенных к чемпионату, тоже будут работать на развитие спорта. Он обратился к главам городов-участников ЧМ и попросил не допустить, чтобы на построенных объектах после чемпионата «возникли рынки». Он также рассчитывает, что российская сборная по футболу «выстрелит».
Рубрику "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?" можно закрывать. Выступить лучше - невозможно https://t.co/22unSLgSfT— Юрий Дудь (@yurydud) 7 июня 2018 г.
О санкциях
Путин считает, что санкции и антироссийская кампания – это попытки устранить Россию как экономического конкурента. «Это такой способ сдерживания России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом. Это очень ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе, Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным».
О третьей мировой
«Можно вспомнить Эйнштейна: "Не знаю, каким способом будет вестись третья мировая, но знаю, что четвертая будет вестись с помощью камней и палок". Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно нас сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда державы от резких движений и заставлял уважать друг друга».
новый сезон черного зеркала не очень pic.twitter.com/OyhJjK1dJt— Слава Сибири (@g0vzman) 7 июня 2018 г.
Автомобили на газе
«Многие страны мира стимулируют развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе электромобилей. Для нас это имеет определенную специфику, потому что чтобы производить энергию и подзаряжать электромобили, надо иметь первичный источник, и в мире, как это ни парадоксально, для этого в основном используется уголь. Первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. И если говорить об улучшении ситуации в этой сфере, нам нужно переходить на газомоторное топливо».
Повышение пенсионного возраста
«Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание, и это одна из ключевых задач, которая сформулирована мной перед правительством — это повышение доходов пенсионеров, и значительное повышение. За этим стоит решение другой важной задачи — уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности. Какие меры будут предложены правительством, мы узнаем в ближайшее время».
ТРОЛЛЕЙБУС В СТЕРЛИТАМАКЕ, МЫ С ТОБОЙ! pic.twitter.com/fNN2sGIEaP— Лентач (@the_lentach) 7 июня 2018 г.
Личная жизнь
На вопрос «Чем приходится жертвовать ради должности главы государства?» Путин ответил: «Личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и мощный очень компенсатор. Все это компенсирует осознание того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление самого главного что есть у человека — Родины».
Традиционная рубрика «Шутка»
«Недавно одно из очень известных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с более ранней шуткой про то, что Россия повлияла на выборы в США, то это звучит очень смешно. Полный бред!»
Отправил важный вопрос на прямую линию pic.twitter.com/ht6DvChxti— кража гренок в особо крупных размерах (@Rmdkoe) 7 июня 2018 г.
Странные вопросы из SMS
Путин зачитал несколько вопросов, присланных в SMS. Например «Володя, ты не устал?» — ответил, что нет. Также «Почему мясо коровы называют говядиной?» Не смог ответить, переадресовал зампредседателю правительства по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, тот также не знал ответа.
О Преемнике
«Я всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле нет — его определит народ, избиратель. Конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло молодое поколение управленцев».
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