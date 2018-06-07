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О чем говорил Владимир Путин во время «Прямой линии»: личная жизнь, говядина и Telegram

Сегодня прошла прямая линия Владимира Путина – президент ответил на вопросы граждан уже в 16-й раз. Впервые в студии не было гостей: как объяснил ведущий, это сделано для того, чтобы успеть задать как можно больше зрительских вопросов. Мы записали важные цитаты, собрали самые интересные SMS-вопросы и шутки россиян.

Белая или черная полоса в России

«Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем».

Рост зарплат

«Заработные платы выросли на 1,9%. Конечно, это не каждый человек на себе ощущает! Но в целом так оно и есть, это правда».

Цены на бензин

«Рост цен — это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство сделало налоговый маневр, и цены в итоге поднялись. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, компании и подняли цены».

К ответу подключился глава Минэнерго Александр Новак: «Цены с конца мая больше не растут. Есть договоренность с нефтекомпаниями о замораживании цен».

Заодно Путину показали мем (правда, скорректированный). Он отреагировал одним словом «Да».

Запрет Telegram, Instagram и YouTube

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь – за безопасность людей. Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать? Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения. И я буду побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете».

Об осужденных за репосты

Писатель Сергей Шаргунов спрашивал об осужденных за репосты в соцсетях, отметив, что в отдельных случаях ситуация «доходит буквально до маразма». Путин согласился и заметил, что правоприменительная практика в данных случаях должна находиться «в поле зрения общественности». «Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд определиться с понятиями».

О криптовалюте

«Своей криптовалюты у России не может быть по определению, криптовалюта выходит за рамки национальных границ. Майнинг у нас не регулируется, мы относимся к этому очень аккуратно».

Про ЧМ-2018

Путин пообещал, что не бросит ни футбол, ни подготовленную к ЧМ инфраструктуру. Он уверен, что все, что было построено для Олимпиады-2014 в Сочи, используется и 11 стадионов, построенных к чемпионату, тоже будут работать на развитие спорта. Он обратился к главам городов-участников ЧМ и попросил не допустить, чтобы на построенных объектах после чемпионата «возникли рынки». Он также рассчитывает, что российская сборная по футболу «выстрелит».

О санкциях

Путин считает, что санкции и антироссийская кампания – это попытки устранить Россию как экономического конкурента. «Это такой способ сдерживания России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом. Это очень ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе, Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным».

О третьей мировой

«Можно вспомнить Эйнштейна: "Не знаю, каким способом будет вестись третья мировая, но знаю, что четвертая будет вестись с помощью камней и палок". Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно нас сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда державы от резких движений и заставлял уважать друг друга».

Автомобили на газе

«Многие страны мира стимулируют развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе электромобилей. Для нас это имеет определенную специфику, потому что чтобы производить энергию и подзаряжать электромобили, надо иметь первичный источник, и в мире, как это ни парадоксально, для этого в основном используется уголь. Первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. И если говорить об улучшении ситуации в этой сфере, нам нужно переходить на газомоторное топливо».

Повышение пенсионного возраста

«Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание, и это одна из ключевых задач, которая сформулирована мной перед правительством — это повышение доходов пенсионеров, и значительное повышение. За этим стоит решение другой важной задачи — уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности. Какие меры будут предложены правительством, мы узнаем в ближайшее время».

 

Личная жизнь

На вопрос «Чем приходится жертвовать ради должности главы государства?» Путин ответил: «Личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и мощный очень компенсатор. Все это компенсирует осознание того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление самого главного что есть у человека — Родины».

Традиционная рубрика «Шутка»

«Недавно одно из очень известных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с более ранней шуткой про то, что Россия повлияла на выборы в США, то это звучит очень смешно. Полный бред!»

Странные вопросы из SMS

Путин зачитал несколько вопросов, присланных в SMS. Например «Володя, ты не устал?» — ответил, что нет. Также «Почему мясо коровы называют говядиной?» Не смог ответить, переадресовал зампредседателю правительства по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, тот также не знал ответа.

О Преемнике

«Я всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле нет — его определит народ, избиратель. Конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло молодое поколение управленцев».

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