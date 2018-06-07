Россиянам хотят добавить один оплачиваемый выходной
Работающим россиянам могут предоставить оплачиваемый выходной день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского. По словам чиновника, дополнительный выходной можно будет получить раз в три года для прохождения диспансеризации. Получив оплачиваемый выходной, работающие россияне смогут пройти общий осмотр и проверить здоровье на наличие серьезных заболеваний.
Законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» отправили на рассмотрение в Госдуму.
«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать», — заявил Рязанский.
В 2013 году в стране ввели всеобщую бесплатную диспансеризацию, которую можно пройти работающим и безработным от 18 лет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.