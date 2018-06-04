Выжившая в страшной аварии петербурженка выиграла конкурс «Миссис Мира»
Петербурженка Анна Туницкая выиграла конкурс красоты Mrs Top of the World. 34-летняя мать троих детей и основательница организации «Сиделки Петербурга» обошла 20 конкуренток. Финал прошел 2 июня в Риге.
Несколько лет назад девушка пережила страшную аварию и теперь живет с металлоконструкцией в теле. В 2009 году Анна вместе со своим семимесячным сыном возвращалась домой из гостей, и в ее машину на скорости 109 км/ч врезался автомобиль. Основной удар пришелся на нее, ребенок не пострадал. Девушка получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ей сделали сложнейшую операцию с участием нейрохирурга и установили металлоконструкцию. В течение долгого времени Анна была прикована к постели - о том, мешает ли она жить, вести социальный бизнес и дефилировать по мировому подиуму Анна рассказала нам по телемосту из Риги.
Она прошла курс реабилитации и училась заново ходить. Позже петербурженка получила академическое психологическое образование, чтобы лично обучать людей в организации «Сиделки Петербурга».
«Уже будучи с металлоконструкцией я выносила и родила еще двух детей — младшего сына и дочку, хотя никто не верил, что такое вообще возможно. Врачи хотели запретить мне рожать, но, зная мой целеустремленный и боевой характер, не решились. Я сообщила им уже по факту своей беременности, а они: «Ну, хорошо. Значит, готовимся!», — рассказала нам Анна.
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