Выжившая в страшной аварии петербурженка выиграла конкурс «Миссис Мира»

Петербурженка Анна Туницкая выиграла конкурс красоты Mrs Top of the World. 34-летняя мать троих детей и основательница организации «Сиделки Петербурга» обошла 20 конкуренток. Финал прошел 2 июня в Риге.

Несколько лет назад девушка пережила страшную аварию и теперь живет с металлоконструкцией в теле. В 2009 году Анна вместе со своим семимесячным сыном возвращалась домой из гостей, и в ее машину на скорости 109 км/ч врезался автомобиль. Основной удар пришелся на нее, ребенок не пострадал. Девушка получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ей сделали сложнейшую операцию с участием нейрохирурга и установили металлоконструкцию. В течение долгого времени Анна была прикована к постели - о том, мешает ли она жить, вести социальный бизнес и дефилировать по мировому подиуму Анна рассказала нам по телемосту из Риги.