К Дню защиты детей петербуржцы создали карточки с фразами, которые не стоит говорить ребенку

К Дню защиты детей петербуржцы создали карточки с фразами, которые не стоит говорить детям. Активисты разобрали типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира.

«В Международный день защиты детей мы предлагаем поговорить об опасности, от которой их защитить труднее всего — о наших собственных предрассудках. Мы сами в детстве слышали такие слова и уверены, что говорить их детям не стоит», — рассказали создатели карточек.

Ранее они создали открытки к 8 марта, в которых собрали разобрали типичные пожелания женщинам в этот день.