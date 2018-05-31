Более 1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительны из-за сбоя

Более полутора миллионов паспортов россиян могут ошибочно числиться недействительными в базе данных «Российский паспорт» из-за сбоя, произошедшего при объединении отдельных баз в 2006 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД.

Так, если паспорт гражданина попадает в число недействительных, то человеку могут отказать в банковском обслуживании и регистрации на портале «Госуслуги».

Как отмечает «Коммерсантъ», в последние несколько лет в интернете встречается множество жалоб на недействительные паспорта. Некоторым россиянам стали приходить сообщения от банков с просьбой предоставить действительный документ, другие не могут приобрести недвижимость и снять деньги со счета.

В свою очередь, в МВД посоветовали россиянам использовать сервис ведомства для исправления статуса документов самостоятельно. Помимо этого в отделе полиции по месту жительства можно получить справку о действительности паспорта, а проблемы с регистрацией на портале «Госуслуги» можно решить только после внесения исправлений в систему.