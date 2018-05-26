Матильда Шнурова прокомментировала развод с Сергеем Шнуровым

25 мая лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров объявил о расставании с Матильдой Шнуровой. Музыкант сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram.

В свою очередь Матильда Шнурова выложила пост, в котором написала о своих впечатлениях от картины «Дело Собчака», в самом конце сопроводив его комментарием относительно этой печальной новости.