Матильда Шнурова прокомментировала развод с Сергеем Шнуровым
25 мая лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров объявил о расставании с Матильдой Шнуровой. Музыкант сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram.
В свою очередь Матильда Шнурова выложила пост, в котором написала о своих впечатлениях от картины «Дело Собчака», в самом конце сопроводив его комментарием относительно этой печальной новости.
Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.
Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».
В 2010-ом году пара поженилась во Дворце Бракосочетаний на Английской набережной. Ради супруга Матильда не только сменила город проживания, но и отказалась от научной деятельности (она изучала генную инженерию, физику и химию в Технологическом институте). И посвятила все свое время Сергею, ресторану «КоКоКо» и балетной школе «Айседора».
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