Кафе «Рубинштейн» и Линор Горалик выпустили майки для благотворительного фонда «Дети-бабочки»

Директор агентства Principe PR Media Наталья Плеханова вместе, израильская писательница Линор Горалик и петербургская марка одежды Kris & Tom выпустили майки для посетителей кафе и бара «Рубинштейн». На майках сделана нашивка c Зайцем ПЦ - персонажем комиксов Линор Горалик.

Доход от их продажи пойдет на нужды благотворительного фонда «Дети-бабочки», подопечными которого являются дети с редким генетическим заболеванием «буллезный эпидермолиз». Во всем мире их называют «дети-бабочки» из-за чрезвычайной хрупкости и ранимости их кожи. Любое неосторожное прикосновение, даже объятия могут причинить такому ребенку нестерпимую боль.