В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло в фильтр в бассейне спорткомплекса

В петербургской больнице умер восьмилетний посетитель бассейна на проспекте Обуховской Обороны. Врачи неделю боролись за мальчика, которого при купании затянуло во всасывающий фильтр.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, в детской горбольнице № 5 маленького пациента пытались вывести из состояния клинической смерти. В воде детского бассейна спорткомплекса «Обуховский» ребенок пробыл, по некоторым данным, до четырех минут.

В пресс-службе ГСУ СК Петербурга, который расследует уголовное дело о небезопасном оказании услуг, уточнили, что смерть потерпевшего медики зафиксировали в пятницу, 18 мая. Сам инцидент произошел 10-го. По информации следствия, аспирационная асфиксия вызвала клиническую смерть. Длительность пребывания в воде объясняется тем, что ребенка затянуло в фильтр, на котором, как предварительно установлено, отсутствовала решетка.

В пресс-службе ГСУ СК «Фонтанке» сообщили, что подозреваемых по уголовному делу пока нет.

По материалам «Фонтанки»