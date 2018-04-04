«Зайчутки ждут в лесу!»: петербургские активисты провели пикет против депутата Слуцкого
Вечером 3 апреля на Невском проспекте петербургские активисты провели одиночные пикеты против депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Ранее он был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении журналисток.
Одиночные пикеты против Слуцкого pic.twitter.com/Iph7GkA8XX— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2018 г.
Участники акции развернули плакаты с подписями: «Руки прочь!», «Если Дума чуть-чуть распускает руки, давайте чуть-чуть распустим Думу». Также молодые люди выбросили картонную фигуру депутата в мусорный бак. Пикетирующих разогнала полиция.
Фото: Давид Френкель
Слуцкого кинули в помойку pic.twitter.com/AkXPltdBiJ— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2018 г.
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