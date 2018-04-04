«Зайчутки ждут в лесу!»: петербургские активисты провели пикет против депутата Слуцкого

Вечером 3 апреля на Невском проспекте петербургские активисты провели одиночные пикеты против депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Ранее он был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении журналисток.

 

Участники акции развернули плакаты с подписями: «Руки прочь!», «Если Дума чуть-чуть распускает руки, давайте чуть-чуть распустим Думу». Также молодые люди выбросили картонную фигуру депутата в мусорный бак. Пикетирующих разогнала полиция.

Фото: Давид Френкель


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