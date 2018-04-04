Александр Невзоров опубликовал видео с поющим «Мурку» священником

На кадрах видно, что попу подпевают посетители. При этом на стенах заведения висят иконы и картины на религиозную тему. «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.

Тем временем пользователи сети возмутились подобным поведением священника. Кроме того, некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».

Личность священника раскрыл протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва». Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. «Вечеринка» проходила в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.