Александр Невзоров опубликовал видео с поющим «Мурку» священником

Журналист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором служитель церкви исполняет блатную песню «Мурка». 

 

 

На кадрах видно, что попу подпевают посетители. При этом на стенах заведения висят иконы и картины на религиозную тему. «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.

Тем временем пользователи сети возмутились подобным поведением священника. Кроме того, некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».

Личность священника раскрыл протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва». Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. «Вечеринка» проходила в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также