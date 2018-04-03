Эксперимент редакции: как я изображал террориста в метро

Условия эксперимента

Обеспечить абсолютную безопасность транспорта (или любого другого объекта), конечно, невозможно. Но мы решили выяснить, сможет ли пройти в метро тот, кто изначально ведет себя подозрительно.

Мы смоделировали несколько ситуаций: удастся ли пронести рюкзак, набитый гвоздями, огромную сумку, спрятать лицо, замотавшись шарфом, а также что будет, если отказаться от досмотра вещей.

Проверка гипотез прошла на четырех станциях: «Улице Дыбенко» ( это один из спальных районов), «Ладожская» (из-за близости к железнодорожному вокзалу), «Сенная площадь» (эпицентр прошлогоднего теракта) и «Невский проспект» (центр города).