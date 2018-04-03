«Книга памяти»: 15 жертв теракта в метро Петербурга
3 апреля 2017 года около 14 часов 33 минут на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. Его жертвами стали 15 человек. В память о них метрополитен Петербурга выпустил «Книгу памяти» – мы публикуем отрывки из нее: биографии погибших.
Дильбара Самандаровна Алиева, 20 лет
Дильбара родилась 8 октября 1996 года в Санкт-Петербурге. С самого её рождения родители поняли – растёт настоящий лидер, талантливая и целеустремлённая девочка. Диля сама решала, когда ей идти в садик, а когда были дела и поважнее. Кстати, Дилей её стали называть именно в садике. В школе
больше всего любила уроки физкультуры, достигла больших успехов в волейболе. Со многими преподавателями у Дили были очень тёплые и дружеские отношения, они уважали целеустремлённую девочку.
Папа видел любимую дочку врачом, но девушка твёрдо решила: хочет быть детским психологом. Диля обожала детей, и они, в свою очередь, тянулись к ней. Поэтому Диля поступила в Университет путей сообщения на специальность «психология». Одногруппницы обожали энергичную, яркую девушку, ведь Дильбара всегда несла мир и добро, старалась всех поддержать, сводила на нет любые конфликты.
Она очень любила Петербург, всё время фотографировала его достопримечательности и делилась в сети красочными фотографиями. Своим родителям она говорила: «Вот увидите, я буду знаменитой».
В тот понедельник, 3 апреля, Дильбара с подругой возвращались с занятий. Только что они сдали проверочный тест по психологии управления конфликтами. Диля написала его на отлично. Нужный автобус только что ушёл, и девочки направились в сторону метро. На платформе подруги простились. Диля села в один поезд, подруга – в другой. Спустя минуту раздался взрыв.
До сих пор в комнате Дильбары всё так, как оставила хозяйка 3 апреля 2017 года, только траурные фотографии висят на стене, а на столе каждую неделю появляется букет свежих красных роз. Здесь же лежит направление на сдачу донорской крови. 5 апреля Дильбара собиралась стать донором и прошла необходимое медицинское обследование. Ей было отрадно думать, что она может спасти кому-то жизнь. Только вот её саму спасти не удалось. Дильбара скончалась через несколько часов после теракта от обильной кровопотери.
Дильбару Алиеву похоронили в Азербайджане. Там у неё много родственников и именно там юная красавица мечтала когда-нибудь сыграть свою свадьбу.
Максим Витальевич Арышев, 20 лет
Максим родился 18 августа 1996 в Казахстане. Воспитатели и учителя вспоминают его как очень улыбчивого, отзывчивого, доброго мальчика. К окончанию школы у Максима было восемь сертификатов по различным языкам программирования. Для поступления в ВУЗ он выбрал Петербург.
Учился с увлечением, о преподавателях рассказывал с восторгом. Любознательный и старательный
студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета, он был настоящей гордостью родителей.
Максим в свои юные годы был очень рассудительным и ответственным. Он считал, что мужчина не должен уметь защищаться – настоящий мужчина не должен доводить дело до войны. И все его увлечения были мирными: горные лыжи, велосипед, рыбалка. А ещё Максим считал своим долгом заботиться о петербургских утках. Каждые выходные он ходил кормить их на городские водоёмы.
Молодой человек очень скучал по родным, которые жили в Казахстане. Незадолго до трагедии Максим купил билет на самолёт, планировал повидаться с родителями сразу после окончания учебного года.
3 апреля Максим отправился на собеседование: одна из компаний, куда он отсылал своё резюме, была готова принять его на работу. Но эта встреча не состоялась. Узнав о теракте, родители Максима тут же вылетели в Петербург. В ночь с 3 на 4 апреля они опознали тело сына в одном из моргов города.
Рядом с его траурным портретом на месте взрыва ещё долгое время стояло много игрушечных уточек…
Максима похоронили на родине, в Казахстане.
Оксана Геннадьевна Даниленко, 25 лет
Оксана родилась 3 октября 1991 года в Санкт-Петербурге. Она росла очень добрым и ласковым ребёнком. С самого детства девочка покоряла всех своей непосредственностью, отзывчивостью и желанием заботиться о других. Воспитатели в детском саду не переставали удивляться ребёнку, который то неожиданно крепко их обнимет, то игрушки поможет собрать.
Будучи старшеклассницей, Оксана брала различную подработку, чтобы помогать своей маме и быть более самостоятельной. Любознательная девушка увлекалась фотографией, рисованием, искусством аниме, мечтала побывать в Японии и увидеть гору Фудзияма.
Свою жизнь она не представляла без животных. Дома у Оксаны жили рыбки, коты, собаки… Последние пять лет она работала продавцом в зоомагазине и вот-вот должна была пойти на повышение.
В тот роковой день Оксана возвращалась с очередного профессионального семинара. У неё был выходной, но она не могла пропустить интересное мероприятие. Ехала в центральный офис сети, в которой работала. Но коллеги так и не дождались её. Мама Оксаны со слезами на глазах признаётся, что до сих пор не в силах проехать станцию «Технологический институт». Выходит на одну остановку раньше. Любимый мопс Оксаны каждый вечер ждёт её возвращения у входной двери. Как ему объяснить, что заботливая хозяйка больше не придёт?
Оксану Даниленко похоронили на Северном кладбище.
Юлия Дмитриевна Красикова, 25 лет
Юлия родилась 12 сентября 1991 года в Петербурге. Все её детство прошло в Невском районе. Юлия очень любила рисовать, окончила художественную школу. Активная, любознательная девочка мечтала стать художником. Но для поступления в художественный ВУЗ ей не хватило всего одного балла. И тогда,
посоветовавшись с родителями, Юлия поступила в ФИНЭК и стала учиться на экономиста.
Трудолюбие, упорство, живой ум и привычка непременно доводить начатое до конца воплотились в красный диплом. Юля хотела посетить Японию, готовилась к свадьбе с любимым человеком и получала второе высшее образование.
Она всё-таки решила исполнить мечту детства и стать художником-мультипликатором. Но в один день все планы рухнули.
Родные точно не знают, откуда и куда именно в тот понедельник ехала Юля. С самого утра она бегала по делам. Спустившись в метро, она открыла на своём мобильном личную страничку в социальной сети. На ней отныне всегда будет отображаться последнее время выхода Юли в сеть – 3 апреля 14:32. Время, когда террорист взорвал самодельную бомбу.
Юлию Красикову похоронили на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.
Дмитрий Александрович Мазанов, 27 лет
Дмитрий родился 19 февраля 1990 года. В 20 лет он отслужил в ракетных войсках в Калининградской области. Сослуживцы до сих пор вспоминают его как надёжного и верного товарища, на которого всегда можно было положиться.
После армии Дмитрий жил в городе Тосно Ленинградской области, работал комплектовщиком на складе продуктового магазина. Он обзавёлся семьёй: у них с женой родилась чудесная малышка. Молодой папа души в ней не чаял, любил дурачиться и всегда всем говорил, что не представляет без неё своей жизни.
Дмитрий был жизнерадостным, весёлым, хорошим парнем, у которого впереди была вся жизнь. На своей странице в социальной сети Дима написал: «Любовь не приносит боли. Боль приносят люди, которые не умеют любить». Эта фраза останется там навсегда.
Дмитрия похоронили на Новом кладбище в посёлке Строение Тосненского района.
Ксения Сергеевна Малюкова, 18 лет
Ксюша Малюкова родилась 11 сентября 1998 года в Петербурге. Её мама умерла, когда Ксюше было всего 9 лет, поэтому воспитание дочери полностью легло на плечи отца. Он обожал Ксюшу, оберегал, не мог нарадоваться на то, какой умницей и красавицей растёт его дочь.
С самых ранних лет Ксюша умела готовить, вела хозяйство, хорошо училась в школе, увлекалась литературой и любила вышивать. В качестве будущей профессии Ксения выбрала медицину, поступила в Акушерский колледж Санкт-Петербурга, мечтала помогать людям. Свободное от учёбы время посвещала любимому молодому человеку и спортивным танцам.
Друзья и однокурсники Ксении признаются, что более светлого, доброго и спокойного человека они не встречали, что Ксюша была «настоящим ангелом».
У девушки было много планов, среди них очень важное событие – свадьба, которую молодые люди назначили на лето 2017 года. Девушка была счастлива и любима. 3 апреля она спешила к своему жениху на «Балтийскую».
До последнего родные и близкие Ксении надеялись, что она по каким-то причинам не села в метро, что телефон разрядился и она сама вот-вот появится на пороге дома. Но чуда не случилось. Тело Ксении было опознано в ночь с 3 на 4 апреля в Екатерининском морге.
Ксению Малюкову похоронили рядом с мамой на кладбище в деревне Шпаньково Гатчинского района Ленинградской области.
Ирина Кузьмовна Медянцева, 50 лет
Ирина Медянцева родилась 6 мая 1966 года в живописном селе Кулига Удмуртской АССР. Там же окончила школу и пошла в художественное училище. Должна была стать художником-камнерезом, но со временем нашла своё истинное призвание – Ирина создавала потрясающе красивых кукол.
В 2008 году она вместе с супругом Александром Каминским переехала в Петербург. Для обоих это был второй брак, у Ирины от первого брака было две дочери.
Здесь, в Петербурге, она мечтала о собственной мастерской и представляла, как будет делать кукол для будущих внуков.
Вся жизнь Ирины была посвящена семье, творчеству и ученикам кружков рукоделия, в которых она преподавала. Родные и близкие говорят о ней как о человеке исключительной доброты и отзывчивости. Ирина никогда не могла пройти мимо, если кому-то требовалась помощь.
Для Ирины Медянцевой маршрут через станцию «Технологический институт» был случайным. 3 апреля 2017 года женщина поехала провожать на Московский вокзал свою младшую дочь, которая приезжала из Великого Новгорода погостить. Они сели на «Сенной» – и прогремел взрыв. Ирина закрыла собой
дочь. Один из элементов, которыми была начинена бомба, попал ей в область сердца. Ирина Медянцева скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Через месяц ей исполнился бы 51 год.
Ирину Медянцеву похоронили на Охтинском кладбище в Ленинградской области.
Наталья Владимировна Митрофанова, 56 лет
Наталья Владимировна родилась 7 мая 1960 года в селе Давыдово Костромской области. С Петербургом её связали студенческие годы: сюда красивая, молодая, энергичная девушка приехала поступать. Сначала в Санкт-Петербургском институте культуры Наталья изучала библиотечное дело, потом училась в институте МВД. Но и на двух высших образованиях Наталья не остановилась. Третий диплом она получила по специальности «психолог».
К тому времени у неё уже была крепкая и дружная семья. Любимый муж и дочка, которой Наталья часто повторяла: «Всегда нужно к чему-то стремиться, твёрдо стоять на ногах. Нельзя останавливаться на достигнутом, движение – это жизнь». Наталья и сама никогда не сидела без дела: посещала различные тренинги, занятия йогой, а ещё работа, внуки… Она планировала организовать для пожилых людей занятия по скандинавской ходьбе. Но даже в будничной суете всегда находила время посетить церковь. В последнее время это была Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.
3 апреля Наталья Владимировна, предположительно, направлялась на Сенной рынок за продуктами. Её дочь в это время тоже была в метро, но на другой станции. Когда всех стали выводить из подземки, дочка начала звонить маме, но трубку никто не брал. Позже она всё-таки дозвонилась – трубку взял врач и сказал, что мама в больнице.
Медики НИИ им. Джанелидзе оценивали состояние Натальи как крайне тяжёлое. В результате взрыва в голову и шейный отдел позвоночника попали осколки. На какое-то время Наталья даже приходила в сознание, но спустя 18 дней скончалась. У Натальи Владимировны остался любимый муж, с которым они в 2018 году могли бы отметить 30-летний юбилей свадьбы, дочь и внуки.
Наталью Митрофанову похоронили на Красненьком кладбище в Петербурге.
Юрий Павлович Налимов, 70 лет
Юрий Павлович родился 7 июня 1945 года в Ленинграде. Его школьные годы прошли в Эстонии, а поступать он решил в Ленинградское строительное училище. Отучился, пошёл в армию, а потом снова учёба – правда, уже в школе милиции. Всю свою жизнь он посвятил любимой семье и работе.
Юрий Павлович был пенсионером МВД. Любил природу, каждую весну уезжал на дачу в Лужский район Ленинградской области. Был знатным рыбаком, грибником и охотником, ещё с ранних лет увлекался резьбой по дереву. Честный, порядочный, скромный, справедливый, надёжный, «свой в доску» – так отзываются о нём друзья, бывшие сослуживцы, родные и жена Лариса Александровна, с которой они прожили в браке 24 года.
В тот злополучный день Юрий Павлович ехал оформлять документы, необходимые для получения охотничьего билета. Его супруга в это время собирала вещи для поездки на дачу. Юрий Павлович вышел из дома ненадолго, буквально «туда и обратно». Узнав из новостей о теракте, Лариса Алексеевна сразу почувствовала, что с мужем случилась беда. К сожалению, её опасения подтвердились.
После смерти Юрия Павловича его дочь Лиза написала такие строки: «Наверное, мой папа был счастливым человеком, потому что он успел всё, что, как говорят, должен успеть сделать в этой жизни любой мужчина: построил дом, посадил дерево, родил ребёнка».
Юрия Павловича Налимова похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Мария Алексеевна Невмержицкая, 53 года
Мария Алексеевна родилась 21 сентября 1963 года на Украине, росла в дружной многодетной семье. После школы поступила в Беседский сельскохозяйственный техникум, отучилась на зоотехника. По распределению попала в деревню Красноозёрное Приозерского района Ленинградской области.
С будущим мужем она познакомилась ещё в школе. Вместе они прожили 32 года. Смысл жизни эта активная, общительная, энергичная женщина видела в муже, дочерях, любимых внуках и в работе. Она была самой лучшей женой, мамой, бабушкой, тёщей, сестрой, тётей и подругой.
Мария Алексеевна по-настоящему умела дружить. Дружбу со многими дорогими её сердцу людьми она пронесла сквозь долгие годы, всегда оставалась душой компании, всегда всех поддерживала. Мария Алексеевна никогда не унывала, умела ценить каждую минуту. Родные вспоминают, с какой любовью и заботой она ухаживала за растениями. И дом, и сад утопали в цветах, осенью она собирала с огорода богатый урожай.
Мария Алексеевна нечасто пользовалась метро, но в тот день нужный автобус не пришёл. Родные до последнего не верили, что женщина оказалась в роковом вагоне, но вечером 4 апреля дочери опознали тело мамы.
Мария Алексеевна похоронена на Мичуринском кладбище в Ленинградской области.
Денис Романович Петров, 25 лет
Денис родился в Санкт-Петербурге 27 декабря 1991 года. Выпускник Учебного центра спецназа ГРУ. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу, сильный и смелый парень с открытой душой и отзывчивым сердцем.
Денис любил читать и вышивал иконы бисером. Но главным его увлечением были боевые искусства. Дениса знали как отличного тренера, опытного наставника, у него было много учеников. В основном он занимался с детьми.
3 апреля 2017 года Денис направлялся в клуб боевых искусств на очередную тренировку. Этим маршрутом он пользовался каждый день. Обещал быть к 15:00.
Друзья и ученики до последнего надеялись, что Денис просто где-то потерял телефон, что вот-вот позвонит и скажет, что с ним всё в порядке. Но 4 апреля его друг опознал тело.
Денис Петров похоронен на Порошкинском кладбище Ленинградской области.
Сергей Александрович Постнов, 40 лет
Сергей родился 3 июня 1976 года в Санкт-Петербурге. Вырос в Гатчине. С юных лет его, как и многих мальчишек, увлекали история и машины. Позже он получил техническое образование, ему нравилось изучать различные приборы. Ещё одной страстью Сергея были книги. Домашняя библиотека была исследована им вдоль и поперёк, некоторые произведения он перечитывал по несколько раз. Отдавал предпочтение фантастике и зарубежным детективам.
Сергей Постнов не успел обзавестись семьёй, но был лучшим сыном для своей мамы и лучшим братом для своей младшей сестры. Они всегда могли на него положиться, он оберегал и заботился о них. Вместе они ходили за грибами – Сергей был отличным грибником и рыбаком.
Он был настоящим мужчиной, с большой буквы. Никогда не болтал без повода, не бахвалился. Сначала делал, получал результат – и только потом мог с чистой совестью сказать, что дело сделано. А ещё у Сергея были золотые руки. Именно поэтому мужчина переквалифицировался из техника и в последние годы успешно работал с мебелью. Изготавливал, собирал, доводил до ума. Окру-
жающие ценили его искренность и доброту.
В тот день Сергей отправился из Гатчины в Петербург на собеседование. Обычно он звонил маме или сестре в течение дня. Но телефоны родных Сергея молчали. Только через час после взрыва в метро сестра дозвонилась до Сергея.
Незнакомый голос сообщил, что тот находится в Военно-медицинской академии в тяжёлом состоянии.
Спустя 9 дней после теракта, 12 апреля, Сергея Александровича Постнова не стало.
Мансур Тахирович Сагадеев, 17 лет
Мансур родился 27 марта 2000 года в Санкт-Петербурге. В семье Сагадеевых он был младшим сыном. Спокойный умный мальчик занимался в музыкальной школе на хоровом отделении, играл на фортепиано. Даже ездил в Стокгольм на международный музыкальный конкурс, исполнял «Марш деревянных солдатиков» одного из своих любимых композиторов – Чайковского.
Мансур был настолько разносторонним и одарённым ребёнком, что ему с одинаковой лёгкостью давались и английский язык, и математика. «Он писал и правой, и левой рукой, у него даже макушки было две», – делится мама Мансура. Скромный, с отличным чувством юмора молодой человек всегда был готов прийти на помощь. Обучаться будущей профессии Мансур отправился в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.
Утро 3 апреля было обычным для семьи Сагадеевых: родители пожелали младшему сыну хорошего дня и Мансур отправился на учёбу. После занятий он спешил домой, спустился в метро, сел в роковой вагон. Мама Мансура вспоминает, что ей не раз снились плохие сны о трагической судьбе сына, что
наутро она молилась о том, чтобы беда обошла их семью стороной. Но в тот чёрный день никакого плохого предчувствия не было. Лишь когда в новостях стали сообщать о теракте в метро, Альфия Сагадеева стала набирать номер сына. Телефон не отвечал. Мансур Сагадеев был самым молодым среди погибших – за неделю до теракта ему исполнилось 17 лет.
Его похоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
Ангелина Сергеевна Свистунова, 27 лет
Ангелина Свистунова родилась 17 февраля 1990 года в городе Костерёво Владимирской области в семье военнослужащего. В 12 лет она с родителями переехала в подмосковный город Орехово-Зуево.
Отучилась в текстильном техникуме, а позже получила специальность экономиста в Текстильном институте. В свободное время Ангелина занималась вышиванием, очень любила природу и животных. Всегда ко всем была добра и сама в людях больше всего ценила доброту и верность.
В 2015 году Ангелина вышла замуж и переехала в Петербург. У супругов было много планов, оба мечтали о долгой счастливой жизни, о детях. Незадолго до трагедии Ангелина связывалась с мужем. Никто не мог предположить, что это будет их последний разговор. Незапланированная поездка в метро оборвала жизнь красивой искренней девушки.
Ангелину Свистунову похоронили в Орехово-Зуево, на Малодубинском Новом кладбище.
Лариса Григорьевна Щекина, 66 лет
Лариса Григорьевна родилась 2 июня 1950 года в Ленинграде. Окончила факультет журналистики ЛГУ. Трудилась редактором в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: работала в издательстве учебной литературы и пособий.
Своих детей у Щекиной не было, но всю свою заботу и любовь она отдавала родной племяннице и её дочери. Ей так хотелось вырастить внуков… Она бы многому могла их научить: мудрости, честности, отзывчивости. Лариса Григорьевна очень тонко чувствовала искусство, любила живопись и балет, была
очень общительным человеком и истинной петербурженкой. Для всех, кто знал Ларису Григорьевну, её смерть стала настоящим ударом. Семья лишилась родного человека, близкие и коллеги потеряли верного друга.
Ларису Григорьевну Щекину похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
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