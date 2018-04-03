«Книга памяти»: 15 жертв теракта в метро Петербурга

Дильбара Самандаровна Алиева, 20 лет

Дильбара родилась 8 октября 1996 года в Санкт-Петербурге. С самого её рождения родители поняли – растёт настоящий лидер, талантливая и целеустремлённая девочка. Диля сама решала, когда ей идти в садик, а когда были дела и поважнее. Кстати, Дилей её стали называть именно в садике. В школе

больше всего любила уроки физкультуры, достигла больших успехов в волейболе. Со многими преподавателями у Дили были очень тёплые и дружеские отношения, они уважали целеустремлённую девочку.

Папа видел любимую дочку врачом, но девушка твёрдо решила: хочет быть детским психологом. Диля обожала детей, и они, в свою очередь, тянулись к ней. Поэтому Диля поступила в Университет путей сообщения на специальность «психология». Одногруппницы обожали энергичную, яркую девушку, ведь Дильбара всегда несла мир и добро, старалась всех поддержать, сводила на нет любые конфликты.

Она очень любила Петербург, всё время фотографировала его достопримечательности и делилась в сети красочными фотографиями. Своим родителям она говорила: «Вот увидите, я буду знаменитой».

В тот понедельник, 3 апреля, Дильбара с подругой возвращались с занятий. Только что они сдали проверочный тест по психологии управления конфликтами. Диля написала его на отлично. Нужный автобус только что ушёл, и девочки направились в сторону метро. На платформе подруги простились. Диля села в один поезд, подруга – в другой. Спустя минуту раздался взрыв.

До сих пор в комнате Дильбары всё так, как оставила хозяйка 3 апреля 2017 года, только траурные фотографии висят на стене, а на столе каждую неделю появляется букет свежих красных роз. Здесь же лежит направление на сдачу донорской крови. 5 апреля Дильбара собиралась стать донором и прошла необходимое медицинское обследование. Ей было отрадно думать, что она может спасти кому-то жизнь. Только вот её саму спасти не удалось. Дильбара скончалась через несколько часов после теракта от обильной кровопотери.

Дильбару Алиеву похоронили в Азербайджане. Там у неё много родственников и именно там юная красавица мечтала когда-нибудь сыграть свою свадьбу.