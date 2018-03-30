Госдеп не исключил проблем с визами для россиян после закрытия Генконсульства в Петербурге

Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге повлияет на визовые операции и консульскую деятельность. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт, видео с выступлением опубликовано на странице Госдепа в Facebook.

«Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы. Безусловно, это повлияет на визовые операции и консульскую деятельность», — отметила Нойерг. «Нашим приоритетом должна быть работа с американскими гражданами в первую очередь. Помощь американским гражданам. Закрытие консульства, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда будет нашим приоритетом», — добавила представитель Госдепа.

США придется освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и особняк в Гродненском переулке, где расположена американская резиденция. В здании уже вывозят мебель. 30 марта проходящий мимо Генконсульства петербуржец бросил в него стакан с кофе, его тут же задержала охрана. 29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США 60 российских дипломатов, а также закроет консульство США в Петербурге. Здание должны освободить до 31 марта.

27 марта посольство России в США запустило в официальном аккаунте в Twitter опрос: какое американское консульство следует закрыть в России. В качестве ответа предлагают три города на выбор: во Владивостоке, Екатеринбурге и Петербурге. Большая часть голосов была отдана за Петербург. Американское консульство в Петербурге уже прекращало выдачу виз в августе: все собеседования перенесли в Москву. Это было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. В декабре консульство США в Петербурге возобновило свою работу. О том, как петербуржцам получить американскую визу после закрытия консульства, читайте здесь.