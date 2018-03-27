Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове

Список пропавших без вести после пожара в Кемерово

1. Мороз Полина Сергеевна (1982)

2. Мороз Мария Витальевна (13 лет)

3. Ерохина Майя Александровна (11 лет)

4. Лиллевяли Валерия (5 лет)

5. Трусова Вероника Михайловна (8 лет)

6. Трусова Василина Михайловна (5 лет)

7. Алина (16 лет)

8. Никулин Вячеслав (10 лет)

9. Мельникова Евгения Геннадьевна

10. Сухозад Нина Ивановна (1949)

11. Ковалевская Светлана (5 лет)

12. Ковалевский Егор (9 лет)

13. Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)

14. Алимова Яна (42 года)

15. Каган Александ Григорьевич (11 лет)

16. Каган Григорий Александрович (42 года)

17. Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006)

18. Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.74)

19. Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)

20. Сабадаш Алена Игоревна (1995 год)

21. Востриков Роман Игоревич (2 года)

22. Востриков Артем Игоревич (5 лет)

23. Вострикова Анна Игоревна (7 лет)

24. Вострикова Елена Сергеевна

25. Галанин Михаил Дмитриевич (2008)

26. Галанин Дмитрий Саркисович (1975)

27. Сараева Дарья Петровна (6 класс)

28. Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)

29. Сидоров Денис Петрович (39 лет)

30. Сидоров Егор (15 лет)

31. Сидорова Арина (22.09.2008)

32. Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)

33. Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)

34. Почанкина Виктория (11 лет)

35. Понушкова Вероника (11 лет)

36. Черникова Вилена (11 лет)

37. Курчевич Таня (4 года)

38. Вдовина Елена Валерьевна (1973)

Список погибших при пожаре в Кемерово

1. Агаркова Надежда Васильевна (57 лет)

2. внучка Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008)

3. внук Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009)

4. Баранова Марина Ивановна (60 лет)

5. Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)

6. Баранова Арина Дмитриевна (8 лет)

7. Устинова Наталья Николаевна (35 лет)

8. Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года)

9. Мухин Антон Григорьевич (28 лет)

10. Мухин Ратибор Антонович (5 лет)

11. Дарсалия Татьяна Викторовна

12. Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева)

13. Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986)

14. Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012)

15. Москаленко Олеся Александровна (30 лет)

16. Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)

17. Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)

18. Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)

19. Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)

20. Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.)

21. Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.)

22. Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)

23. Тесленко Арина Игоревна (8 лет)

24. Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006)

25. Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)

Список пострадавших при пожаре в Кемерово

1. Высоцкий И.А. (2009 г. р.)

2. Москаленко Сергей Евгеньевич (10.05.2006)

3. Лаханин Евгений Александрович (14.12.1960)

4. Лобиков Николай Викторович, (04.05.1974)

5. Трусов Михаил Александрович (22.04.1985)

6. Заварзин Иван Евгеньевич (01.07.1999)

7. Симахина Анастасия Витальевна (15.09.1994)

8. Лопатина Ольга Викторовна (08.06.1972)

9. Мишунина Диана Александровна (28.12.2001)

10. Калачев Александр Александрович (18.05.1996)

11. Корольков Максим Павлович (37 лет), сотрудник МЧС

12. Воробьева Жанна Владимировна 1972 г. р.

13. Сергеев Андрей Владимирович 1982

14. Имгер Татьяна Геннадьевна 36 лет

15. Басовский Захар Антонович 09.12.2003

16. Хорошавцев Дмитрий Олегович 25.05.1996 г. р.

17. Канапшина Лидия Вадимовна 20.10.1998 г. р.

18. Возняк Арсений Вячеславович 03.05.2010

19. Возняк Мария Владимировна 06.02.1984 г. р.

20. Пугова Александра Александровна 11.11.2005

21. Олейникова Вероника Ивановна,15.11.2007

22. Борисов Данил Евгеньевич,28.07.2005 г. р.

23. Мелешкина Нина Анатольевна,03.03.1981

24. Селезнев Артемий Викторович. 06.06.2015

25. Селезнева Кристина Владимировна, 08.02.2007

26. Колобухов Константин Николаевич, 24.04.1963 г. р.

27. Бакулинский Алексей Станиславович, 08.11.2005 г. р.

28. Имгер Елизавета 8 лет

29. Шевелева Софья Владимировна, 07.03.1981

30. Сергеев В.Ю. 1984 г. р.

31. Кривоносова Яна Александрона, 05.01.1982 г. р.

32. Кривоносов Илья Викторович, 31.07.2011

33. Наумов Сергей Дмитриевич,10.03.1981

34. Васенко Любовь Васильевна, 11.09.1963 г. р.

35. Заречнев Дмитрий Владимирович,12.10.1985 г. р.

36. Олимова Гульнора Абдулоевна, 01.08.1960 г.р

37. Булакин Станислав Владимирович, 26.04 1992 г. р.

38. Басовская Евгения Валерьевна, 06.06.1983 г. р.

39. Трофимов Геннадий Евгеньевич, 03.10.1985 г. р.

40. Гришаев Павел Владимирович, 26.08.1988 г. р.

41. Тишкова Галина Сергеевна, 23.10.1982 г. р.

43. Боровков Игорь Владимирович, 07.08.2002 г. р.

44. Скрипчук Екатерина Юрьевна, 29.10. 983 г. р.

45. Сартакова О.Н. 1984 г. р.

46. Баранов С. А. 1990 г. р.

47. Павлов С. Б. 1986 г. р.

48. Александров Данил 12 лет

49. Черскова Полина Евгеньевна, 2001 г. р.

50. Найверт Софья Александровна, 2009 г. р.

51. Култыгина Ю.А. 1986 г. р.

52. Малеева Татьяна Сергеевна 27.05.1997 г. р.

53. Дитцель О.В. 40 1977 г. р.

54. Дитцель В.С. 2005 г. р.

55. Буряк Д. Э. 1996 г. р.

56. Чебокчинова Владислава Ильинична 25.11.2008 г. р.

57. Клавецкая Диана Руслановна 23.01.2006 г. р.

58. Степанова-Чернова Ева Сергеевна 03.08.2010 г.

59. Баранова Ж.В. 2006 г. р.

60. Кречетов Станислав Сергеевич 19.05.1992 г. р.

61. Горб Кристина Федоровна 03.09.1996 г. р.

62. Никитина К.К. 1999 г. р.

63. Пащенко К.Ю. 1999 г. р.

64. Наумова Т.А. 1993 г. р.

65. Писклакова Л.С. 1996 г. р.

66. Идиатулина Д. П. 2000 г. р.

67. Боровков Евгений Николаевич, 25 лет.

68. Павельева Елена Руслановна, 15.11.2001

69. Кузнецов Сергей Анатольевич, 17.06.1990