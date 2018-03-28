Как Леонид Ноткин открыл первый в России частный пансионат для пожилых людей

Проект вырос из опыта заботы о пожилых родственниках?

Вовсе нет. В моем детстве мы жили небольшой, довольно дружной семьей: я со старшим братом и папа с мамой. Одну бабушку и одного дедушку я не застал, вторая бабушка жила самостоятельно неподалеку, второй дедушка умер, когда мне было семь. Сейчас отец поселился в Израиле и, несмотря на серьезный возраст, ведет очень активный образ жизни. Так что я никогда не сталкивался с проблемой ухода за немощным предком. Идея построить дом престарелых возникла у благо­творительной организации «Хэсэд Авраам», именно они вовлекли меня в это дело. Как мы теперь шутим, угрозами и посулами. Надавили на тщеславие — проект выглядел интересным, нужным и единственным в своем роде.

Сколько лет заняла его реализация?

Больше, чем вы думаете. И больше, чем мы думали. Первые переговоры случились в кризисном 2008 году. Видимо, в такие периоды бизнесмены начинают крепче задумываться о вечном. Но если серьезно, то все, кто имел опыт жизни за границей, прекрасно понимали, что гериатрическая отрасль в России на тот момент находилась в первобытно-общинном состоянии. То есть неходячие, малоподвижные или страдающие деменцией старики просто лежали по своим комнатам годами. А сегодняшнюю ситуацию я бы назвал «ларечным периодом»: вместо современных домов у нас все больше загородные домики или расселенные коммуналки, куда под надзор сиделки заселяют нескольких пожилых постояльцев. Есть еще сильно изношенные государственные учреждения.

Насколько мы знаем, «Курортный» изначально планировался как благотворительный проект. Было несколько инвесторов, но в итоге вы оказались один в чистом поле. Остальных смутила недостаточная фотогеничность темы? Старики с деменцией выглядят не так «инстаграмбл», как воспитанники детских домов?

Возможно. Но главным образом смутила сумма, которая требовалась на строительство. В разнообразии благотворительных устремлений нет проблемы. Пусть кто-то помогает детдомам, другие — больным редкими болезнями, третьи — старикам, лишь бы был толк. Единственное, что меня беспокоит, это группы детей старшего школьного возраста с прозрачными «скворечниками» на шее, которые собирают у метро деньги в сомнительные фонды. В остальном любая благотворительность несет пользу. Но «Курортный» все-таки коммерческое заведение, хотя и с общественно-полезной основой.