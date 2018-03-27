В России объявлен национальный траур по погибшим в Кемерове

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в России в связи с трагедией в Кемерово. Об этом 27 марта сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести. Среди них в основном дети, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова представителя штаба, сформированного родственниками погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших, расположенном в штабе также значится 41 ребенок. Ранее говорилось о 64 погибших.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».