Президент Владимир Путин высказался о трагедии в Кемерове во время проходящего в городе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - заявил он.

Президент поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, и пообещал родственникам погибших, что все виновные будут наказаны. Путин также раскритиковал систему, при которой справку об отсутствии неисправностей можно получить за деньги.

Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».