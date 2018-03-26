МЧС: При пожаре в Кемерове погибли 64 человека

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Ранее СК подтвердил информацию о гибели 56 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Он уточнил, что тела шести погибших находятся под завалами.

Около 13:00 (17:00 по местному времени) в воскресенье, 25 марта, поступила информация о задымлении у кинозалов и детских игровых площадок в ТРЦ «Зимняя вишня». Изначально сообщалось, что загорелся один из аттракционов. Позже заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал, что пожар, вероятно, начался в батутном центре на детской площадке: кто-то поджег поролоновый наполнитель. Огонь быстро распространился на другие этажи.

По данным МЧС, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. С последствиями пожара боролись более 600 человек.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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