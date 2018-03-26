СК подтвердил гибель 56 человек при пожаре в кемеровском ТЦ

Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пострадали 44 человека, 10 из них остаются в городских больницах. Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, один из пострадавших, ребенок, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось о 48 погибших. По делу о пожаре задержаны четыре человека. «В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания», — заявили в СК. Там добавили, что задержан также руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТРЦ.

Около 13:00 (17:00 по местному времени) в воскресенье, 25 марта, поступила информация о задымлении у кинозалов и детских игровых площадок в ТРЦ «Зимняя вишня». Изначально сообщалось, что загорелся один из аттракционов. Позже заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал, что пожар, вероятно, начался в батутном центре на детской площадке: кто-то поджег поролоновый наполнитель. Огонь быстро распространился на другие этажи.

Многие посетители ТРЦ не услышали пожарной сигнализации. Так, Анна Заречнева написала в Instagram: «Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: „Пожар! Пожар!“. Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери». Некоторые посетители оказались отрезаны от дверей, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их снимали пожарные.

По данным МЧС, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из здания эвакуировали 100 человек. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил журналистам, что торговый центр может рухнуть. Несмотря на то что к утру 26 марта открытое горение уже ликвидировано, эта угроза сохраняется. С последствиями пожара борются более 600 человек.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Как пишет Mash, руководство ТРЦ считает причиной пожара поджог. «Ключевой свидетель по делу о пожаре в ТЦ — аниматор по имени Евгений. На допросе он дал показания, что видел подростков, которые якобы подожгли поролон в игровой комнате. По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника», — передает telegram-канал.

По материалам «ДП»

Фото: @krustycrafts