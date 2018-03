Марк Цукерберг выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании объявления с извинениями за скандал с утечкой данных, осуществленную с ведома компании Cambridge Analytica. Для этой цели он выкупил рекламные полосы в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer.

«На нас лежит ответственность по защите вашей информации. Если мы не можем этого сделать, то не заслуживаем [такого доверия]», — говорится в заголовке объявления, подписанного основателем Facebook.

«Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы быть уверенными в том, что это снова не повторится. Мы уже заблокировали подобные этому приложения», - говорится в обращении.

В ночь на 24 марта в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей в рамках сотрудничества с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг признал, что социальная сеть виновата в утечке персональных данных своих пользователей.

По материалу «ДП».