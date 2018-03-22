В Ленобласти выпустили православный комикс с лайфхаками для прихожан

Выборгская епархия выпустила православный комикс «Техника духовной безопасности». Пособия будут бесплатно раздавать подросткам, которые приходят в церковь. Всего напечатали 1000 экземпляров, сообщает портал Online47.ru.

«Нам порой задают вопросы о том, что есть некие упрёки, почему так, а не иначе? Наша попытка дать ответ — в таком иллюстрированном варианте, в стиле хайтек и креативном материале. Он доступен для молодого поколения», — отметил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Комикс нарисовали студенты Академии Художеств. Темы, которые освещаются в комиксе - дресс-код в храме, подготовка к крещению или венчанию, а также церковный этикет. Комиксами уже заинтересовались священники из Великого Новогорода и Белоруссии.