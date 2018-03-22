«Меня никто не домагивался»: член комиссии ГД по этике объяснила отсутствие нарушений в поведении Слуцкого

Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина объяснила, почему в поведении депутата Леонида Слуцкого не нашли нарушений. Несколько журналисток обвинили депутата в домогательствах на рабочем месте.

О решении Кармазина рассказала в интервью изданию The Insider. Она заявила, что не верит обвинениям и что лично ее никто никогда не «домагивался».

«Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!», - отметила она.

Сотрудницы BBC, RTVI и «Дождя» публично рассказали о домогательствах Слуцкого, которые происходили прямо в стенах Госдумы, когда корреспондентки изданий брали у него комментарии. 21 марта 2018 года комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата, обвинив журналисток в провокации. Леонид Слуцкий всё еще депутат Госдумы. После этого ряд СМИ, в числе которых Meduza, "Бумага", "Эхо Москвы", "Дождь", РБК, "Коммерсант", "Ведомости" и другие решили объявить бойкот Слуцкому и Госдуме. В свою очередь Госдума решила лишить журналистов этих изданий аккредитации.