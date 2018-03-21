Я недоволен итогом выборов президента — что мне делать? Отвечает психолог

В последние дни среди недовольных прошедшими выборами встречаются упаднические настроения. На людей влияет сразу два фактора: с одной стороны, давит сама перспектива жить с президентом, который тебе не нравится, с другой — ощущение, что ты в меньшинстве. Пребывание в одном культурном, информационном и правовом пространстве и зависимость от тех, кто не разделяет твои ценности, могут подавлять.

Говоря о переизбрании Путина, полезно вспомнить, как мы справляемся с другими проблемами. Ведь и безотносительно президента есть болезни, любовные драмы, несправедливость судьбы и неизбежность смерти. И все же мы учимся строить свою жизнь с их учетом так, чтобы они не мешали нам быть счастливыми.

Для этого мы находим баланс внимания. С одной стороны, вредно, а иногда и опасно игнорировать трудности. Если знаешь, что возможны неприятности, лучше заранее постелить соломку: сделать прививки, зарегистрировать отношения, отложить на старость. Это не только поможет, когда проблемы возникнут, но и даст чувство безопасности и комфорта. С другой стороны, не стоит заполнять всю свою жизнь приготовлениями, опасениями и тревогами. Мир гораздо богаче любой единичной проблемы. Недавно почивший Стивен Хокинг рекомендовал людям с ограниченными возможностями сосредоточиться на том, что им доступно, и не терять время на сожаления о невозможном. Этот совет полезно услышать всем нам.