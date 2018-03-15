Центр «Антон тут рядом» проведет в Петербурге благотворительный забег

В апреле в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Одними красками», в рамках которой показали реплики на шедевры из коллекции музея, нарисованные взрослыми и детьми, студентами центра «Антон тут рядом».

Центр «Антон тут рядом» — проект благотворительного фонда «Выход в Петербурге», первый в России центр системной поддержки взрослых людей с аутизмом. Проект создала Любовь Аркус. В программах фонда участвуют более 140 семей со взрослыми и детьми с аутизмом. В центре студенты занимаются творчеством, работают в мастерских, учатся общаться, овладевают социальными и бытовыми навыками.